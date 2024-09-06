06.09.2024, 07:41
„Прикончить его ремнем?“ В зале суда выяснились ужасные подробности убийства в Копли
ФОТО: | Delfi Meedia
Визит Антона Паукште и Марии Джумаян к мужу последней Александру закончился жестоким убийством. По словам Джумаян, Паукште избил Александра, затем ударил его молотком и задушил ремнем. Паукште, описывая те события, был немногословен, но подтвердил, что расправа — его рук дело.
На сегодняшнем судебном заседании Паукште и Джумаян были заметно рады, что после длительной разлуки увиделись. Шептались и посмеивались между собой.
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