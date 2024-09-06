Новости Эстонии
06.09.2024, 07:41

„Прикончить его ремнем?“ В зале суда выяснились ужасные подробности убийства в Копли

 
Мария Джумаян и Антон Паукште на скамье подсудимых .
Мария Джумаян и Антон Паукште на скамье подсудимых .
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Визит Антона Паукште и Марии Джумаян к мужу последней Александру закончился жестоким убийством. По словам Джумаян, Паукште избил Александра, затем ударил его молотком и задушил ремнем. Паукште, описывая те события, был немногословен, но подтвердил, что расправа — его рук дело.

На сегодняшнем судебном заседании Паукште и Джумаян были заметно рады, что после длительной разлуки увиделись. Шептались и посмеивались между собой.

Между тем очень скоро со дня убийства мужа Джумаян исполнится год. 38-летний Александр жил в столичном районе Копли на улице Уус-Малева в доме гостиничного типа. Официально он был с Джумаян в браке, но на самом деле они уже давно не были вместе. По утверждению Джумаян, Александр постоянно ее ревновал и даже даже становился агрессивным. Не говоря уже о чрезмерном злоупотреблении алкоголем. Тем временем Джуман нашла себе нового возлюбленного, которого тоже зовут Александр. Паукште был как бы другом для обоих. Он, конечно, хотел с Джумаян более тесных отношений, но у него с этим не клеилось.

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