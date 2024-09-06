„Прикончить его ремнем?“ В зале суда выяснились ужасные подробности убийства в Копли

Между тем очень скоро со дня убийства мужа Джумаян исполнится год. 38-летний Александр жил в столичном районе Копли на улице Уус-Малева в доме гостиничного типа. Официально он был с Джумаян в браке, но на самом деле они уже давно не были вместе. По утверждению Джумаян, Александр постоянно ее ревновал и даже даже становился агрессивным. Не говоря уже о чрезмерном злоупотреблении алкоголем. Тем временем Джуман нашла себе нового возлюбленного, которого тоже зовут Александр. Паукште был как бы другом для обоих. Он, конечно, хотел с Джумаян более тесных отношений, но у него с этим не клеилось.