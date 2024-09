„Мы никого не обманывали!“ Transservis-N настаивает на том, что договора с Ühisteenused не было

Далее мы сделали запрос руководителю спортивного центра А. Шилину и ждём от него ответа. Одним из вопросов является появление объявления в спортивном центре, касаемо парковки, организованной AS Transservis-N. Хотели бы узнать, кто был инициатором такого объявления, кто предоставил AS Transservis-N официальную информацию на этот счёт (по поводу парковки), почему, учитывая многолетние добрососедские отношения, руководитель спортцентра не обратился с соответствующим вопросом к руководству AS Transservis-N, прежде чем вывешивать подобные объявления. AS Transservis-N, после соблюдения и завершения всех необходимых юридических процедур, самостоятельно уведомил бы все заинтересованные стороны.