„Мы никого не обманывали!“ Transservis-N настаивает на том, что договора с Ühisteenused не было

RusDelfi писал на днях, что приехавшие в начале сентября на тренировку в Спортивный центр нарвитяне по привычке припарковали свои автомобили на площадке перед зданием, не заметив при этом знака, сообщающего, что теперь парковка платная.

Председатель совета Transservis-N Екатерина Платонова прокомментировала это так: „Так как город отдал эту парковку „Транссервису“, то „Транссервис“ должен ее содержать. Мы рассматривали вариант платной парковки с адекватными бесплатными часами. Узнавали об этом и у фирмы Ühisteenused. А они без подписания договора, не предупредив никого, приехали и поставили знаки. “, - заявила Екатерина Платонова.

Знаки впоследствие были закрыты черными пакетами, а Ühisteenused сообщил RusDelfi, что они были установлены на основании подписанного 19 августа с Transservis-N договора.

В четверг глава муниципального предприятия разослал в СМИ свой комментарий, в котором в числе прочего говорится следующее:

„По поводу договора с компанией Ühisteenused, могу пояснить, что на основании принятого решения совета AS Transservis-N, мной велись переговоры о заключении договора об оказании услуг по организации платной парковки с фирмой Ühisteenused. В соответствии с проектом договора, который нам был представлен, договор считается вступившим в силу с момента подписания обеими сторонами. Но вторая сторона, с 19 августа 2024 так и не подписала этот договор. Никакой обратной связи с 19 августа 2024 от Ühisteenused к нам не поступало. И соответственно, знаки были установлены без действующего договора, который должен быть подписан обеими сторонами. Более того, мы получили от Ühisteenused официальное письмо с просьбой о демонтаже установленных знаков.