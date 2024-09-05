„Мы никого не обманывали!“ Transservis-N настаивает на том, что договора с Ühisteenused не было(1)
История с платной парковкой перед Нарвским спортивным центром продолжается. Теперь на нее отреагировал глава Transservis-N, член правления Роман Ипполитов.
RusDelfi писал на днях, что приехавшие в начале сентября на тренировку в Спортивный центр нарвитяне по привычке припарковали свои автомобили на площадке перед зданием, не заметив при этом знака, сообщающего, что теперь парковка платная.
Председатель совета Transservis-N Екатерина Платонова прокомментировала это так: „Так как город отдал эту парковку „Транссервису“, то „Транссервис“ должен ее содержать. Мы рассматривали вариант платной парковки с адекватными бесплатными часами. Узнавали об этом и у фирмы Ühisteenused. А они без подписания договора, не предупредив никого, приехали и поставили знаки. “, - заявила Екатерина Платонова.
Знаки впоследствие были закрыты черными пакетами, а Ühisteenused сообщил RusDelfi, что они были установлены на основании подписанного 19 августа с Transservis-N договора.
В четверг глава муниципального предприятия разослал в СМИ свой комментарий, в котором в числе прочего говорится следующее:
„По поводу договора с компанией Ühisteenused, могу пояснить, что на основании принятого решения совета AS Transservis-N, мной велись переговоры о заключении договора об оказании услуг по организации платной парковки с фирмой Ühisteenused. В соответствии с проектом договора, который нам был представлен, договор считается вступившим в силу с момента подписания обеими сторонами. Но вторая сторона, с 19 августа 2024 так и не подписала этот договор. Никакой обратной связи с 19 августа 2024 от Ühisteenused к нам не поступало. И соответственно, знаки были установлены без действующего договора, который должен быть подписан обеими сторонами. Более того, мы получили от Ühisteenused официальное письмо с просьбой о демонтаже установленных знаков.
Далее мы сделали запрос руководителю спортивного центра А. Шилину и ждём от него ответа. Одним из вопросов является появление объявления в спортивном центре, касаемо парковки, организованной AS Transservis-N. Хотели бы узнать, кто был инициатором такого объявления, кто предоставил AS Transservis-N официальную информацию на этот счёт (по поводу парковки), почему, учитывая многолетние добрососедские отношения, руководитель спортцентра не обратился с соответствующим вопросом к руководству AS Transservis-N, прежде чем вывешивать подобные объявления. AS Transservis-N, после соблюдения и завершения всех необходимых юридических процедур, самостоятельно уведомил бы все заинтересованные стороны.
А из-за преждевременных несогласованных действий и создаются такие неприятные ситуации. Более того, руководитель спортцентра был в курсе планируемых действий AS Transservis-N по поводу платной парковки на указанной территории, так как мы интересовались его мнением на этот счёт.
Также в возникшем скандале не заострили внимание о том, что вокруг спортцентра имеются 34 бесплатных парковочных мест, а также территория для создания дополнительных парковочных мест, около 50 машин. Поэтому ситуация не выглядит такой плачевной, как это было выставлено. Более того, при необходимости, для нужд города и спортивного центра всегда можно было бы договариваться об изменении условий, при согласованной работе.
Мне как руководителю AS Transservis-N неприятно слышать отрицательные отзывы в адрес работы предприятия. AS Transservis-N на протяжении многих лет помогал регулировать автомобильные очереди на границу, тем самым создавая порядок в городе, предотвращая хаотичное скопление транспортных средств в некомфортных условиях. В данный момент, на примере пешеходной очереди мы можем наблюдать как это бывает без должного контроля.
AS Transservis-N также неоднократно выступал с инициативой регулирования пешеходных очередей, но на данный момент этот вопрос остаётся открытым. Как нам всем известно, договор с PPA об регулировании автомобильных очередей приостановлен, поэтому AS Transservis-N вынужден решать свои финансовые вопросы самостоятельно, т.к. дополнительное финансирование он, к сожалению, не получает. И уж точно AS Transservis-N не планировал разбогатеть на парковке напротив спортхолла. Стояла задача хотя бы покрыть предстоящие расходы, а именно, ежегодную плату за право на застройку, страхование объектов на этой площадке, содержание асфальтового покрытия и уборка территории.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, AS Transservis-N не бездействует. После закрытия границы, резко вырос поток туристов, которые приезжают в наш город, оставляя транспортные средства и направляются через границу пешком. В летний период количество автомобилей на территории AS Transservis-N по адресу Раху 4а достигало 250.
А если все эти машины гостей нашего города будут припаркованы хаотично на бесплатных городских парковках, городских улицах, в парках, на территориях у жилых домов и так далее? Страшно будет представить реакцию наших горожан на это. Так что я лично считаю, что это тоже немаловажная помощь для нашего города и наших горожан.
Также мы оказываем круглосуточную информационную помощь гостям нашего города, предоставляя информацию о гостиницах, торговых центрах, о достопримечательностях нашего города, о музеях, ресторанах и кафе, и иных местах, где можно покушать, а также о других интересных объектах, которые можно посетить. Даем информацию об общественном транспорте и услугах такси, а ведь большинство этих фирм платят налоги в городской бюджет. Мы даже создали на своей территории несколько номеров для размещения туристов, чтобы им было более комфортно пользоваться нашими услугами.
Я как руководитель фирмы считаю, что AS Transservis-N вносит немаловажный вклад в создании имиджа города, в том числе очень много благодарностей и положительных отзывов мы получаем от гостей нашего города. Они остаются довольны от нашего сервиса и с приятными впечатлениями покидают наш город“
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