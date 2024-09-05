ЧП и криминал
05.09.2024, 15:55

На шоссе Таллинн-Нарва перевернулся фургон с прицепом. На месте работают полиция и спасатели

 
Liiklusõnnetus. Pilt on illustratiivne.
Liiklusõnnetus. Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня в 13:45 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Ида-Вирумаа, в волости Тойла, в деревне Онтика, где перевернулся на бок фургон Volvo с прицепом.

Полиция установила, что водитель был трезв и не пострадал. Полицейские регулируют движение на месте происшествия и спасатели занимаются остановкой и уборкой утечки масла.

Более точные обстоятельства аварии выясняются.

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