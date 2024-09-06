Бывший вице-канцлер Министерства экономики об идее Певкура: неразумно запирать бывших высокопоставленных чиновников на два года дома

„В этой идее нет ничего нового. Ведь такие соглашения обычны для определенных должностей в частном секторе. Но поскольку это правило не применяется к каждой высокой должности в частном секторе, его не следует бездумно применять и к каждой высокой должности в государственном секторе. Я не нахожу это применение разумным“, - сказал Татар и добавил, что он ответственно работал на каждой должности, которую занимал, и планирует продолжить ту же практику со своим новым работодателем.