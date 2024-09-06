Бывший вице-канцлер Министерства экономики об идее Певкура: неразумно запирать бывших высокопоставленных чиновников на два года дома(1)
По мнению министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), для ушедших в отставку высокопоставленных госслужащих должен быть установлен период „охлаждения“, в течение которого они не должны работать в частном секторе, сфера которого до этого находилась в зоне их ответственности. Как и генерал Мартин Херем, с этой идеей не согласен Тимо Татар, бывший вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций (МЭК).
„В этой идее нет ничего нового. Ведь такие соглашения обычны для определенных должностей в частном секторе. Но поскольку это правило не применяется к каждой высокой должности в частном секторе, его не следует бездумно применять и к каждой высокой должности в государственном секторе. Я не нахожу это применение разумным“, - сказал Татар и добавил, что он ответственно работал на каждой должности, которую занимал, и планирует продолжить ту же практику со своим новым работодателем.