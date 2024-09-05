ФОТО | В Харьюмаа в аварии погиб мотоциклист

В четверг, 5 сентября, незадолго до двух часов в полицию поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Ору в волости Козе в Харьюмаа, где произошло столкновение машины скорой помощи и мотоцикла.

К сожалению, в результате аварии мотоциклист получил настолько серьезные травмы, что медикам не удалось спасти ему жизнь.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, трагическое ДТП произошло на 3-м километре шоссе Колу - Таммику. Скорая помощь везла пациента в больницу, не используя спецсигналы.

По предварительным данным, ехавший навстречу мотоциклист отклонился на встречную полосу и врезался в автомобиль скорой помощи. В результате столкновения 17-летний молодой человек погиб на месте. Находившийся за рулем машины скорой помощи 58-летний мужчина и его пассажиры не пострадали, пациента доставила в больницу другая бригада.

Водитель мотоцикла ехал в шлеме, вопрос его трезвости выяснит экспертиза. Водитель скорой помощи был трезв и имеет права соответствующей категории.

ДТП произошло на участке дороги, где скорость ограничена 90 километрами в час.

Все обстоятельства трагической аварии будут выяснены в ходе расследования.

В этом году на дорогах Эстонии пострадали 82 мотоциклиста, погибли семь.

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