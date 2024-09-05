Таллинн рассматривает передачу обслуживания некоторых автобусных маршрутов в частные руки. Ярван: это создаст конкуренцию

Как сообщил Ярван порталу Delfi, встречи с автобусными предприятиями прошли хорошо. „Автобусные фирмы отнеслись положительно и проявили интерес к участию в тендерах“, - отметил он. По словам Ярвана, сейчас проводится юридический анализ, чттобы найти наилучшее решение. „Мы оцениваем возможности и риски различных вариантов“, - сказал он.

Вице-мэр Таллинна пояснил, что пока не определено ни одного конкретного маршрута, на который власти хотели бы привлечь частные фирмы, разговор скорее шел о создании принципиальной возможности для задействия частного сектора в обслуживании городских автобусных линий.

„Это создало бы более серьезную конкуренцию в сфере предоставления транспортной услуги, что усилило бы давление в сторону повышения эффективности и качества“, - считает он.

Ярван сообщил, что помимо основного вопроса он также представил план по ликвидации начальной и конечной остановки уездных автобусных маршретов на Балтийском вокзале, что уменьшило бы транспортную нагрузку в районе Старого города. „Это, естественно, предполагает хорошую согласованность между уездными и городскими линиями“, - отметил он.

В ходе встреч стороны обсудили также различные проблемы, которые сопровождают государственные планы по переходу на электротранспорт. „Без сомнения это и создаст дополнительное давление в части необходимой инфраструтуры, и увеличит потребность для государства в части дотаций“, - считает вице-мэр столицы.

Компания Lux Express хотела бы иметь остановку в центре города

Член правления компании Lux Expressi Ингмар Роос сказал, что в целом фирма считает привлечение частных перевозчиков разумным, так как это создало бы конкуренцию муниципальному предприятию и предложило бы возможность сравнения в части качества, но они в обслуживании городских маршрутов не заинтересованы.