Таллинн рассматривает передачу обслуживания некоторых автобусных маршрутов в частные руки. Ярван: это создаст конкуренцию(14)
Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван (партия Isamaa), курирующий транспортную сферу столицы, на прошлой неделе встретился с представителями четырех автобусных компаний, чтобы обсудить потенциальную возможность заключения договоров с частным сектором на обслуживание городских маршрутов. Встречи состоялись с предствителями Lux Express, SEBE, GoBus ja ATKO.
Как сообщил Ярван порталу Delfi, встречи с автобусными предприятиями прошли хорошо. „Автобусные фирмы отнеслись положительно и проявили интерес к участию в тендерах“, - отметил он. По словам Ярвана, сейчас проводится юридический анализ, чттобы найти наилучшее решение. „Мы оцениваем возможности и риски различных вариантов“, - сказал он.
Вице-мэр Таллинна пояснил, что пока не определено ни одного конкретного маршрута, на который власти хотели бы привлечь частные фирмы, разговор скорее шел о создании принципиальной возможности для задействия частного сектора в обслуживании городских автобусных линий.
„Это создало бы более серьезную конкуренцию в сфере предоставления транспортной услуги, что усилило бы давление в сторону повышения эффективности и качества“, - считает он.
Ярван сообщил, что помимо основного вопроса он также представил план по ликвидации начальной и конечной остановки уездных автобусных маршретов на Балтийском вокзале, что уменьшило бы транспортную нагрузку в районе Старого города. „Это, естественно, предполагает хорошую согласованность между уездными и городскими линиями“, - отметил он.
В ходе встреч стороны обсудили также различные проблемы, которые сопровождают государственные планы по переходу на электротранспорт. „Без сомнения это и создаст дополнительное давление в части необходимой инфраструтуры, и увеличит потребность для государства в части дотаций“, - считает вице-мэр столицы.
Компания Lux Express хотела бы иметь остановку в центре города
Член правления компании Lux Expressi Ингмар Роос сказал, что в целом фирма считает привлечение частных перевозчиков разумным, так как это создало бы конкуренцию муниципальному предприятию и предложило бы возможность сравнения в части качества, но они в обслуживании городских маршрутов не заинтересованы.
„Всё-таки это не та сфера деятельности, в которой Lux Express планировал бы участвовать. Наш фокус направлен на обслуживание без дотаций из госбюджета дальних междугородних автобусных линий. Поэтому на встрече с вице-мэром мы не углублясь в детали планируемой модели по привлечению частных перевозчиков“, - отметил Роос.
По его словам, большая часть встречи была посвящена поднятому компанией Lux Express вопросу, который касается продления междугородних автобусных линий Тарту — Таллинн до центра Таллинна. „Реализация этого предложения обеспечила бы жителям Тарту и Центральной Эстонии частое и удобное сообщение с центром Таллинна, где расположен и узловой пункт таллиннских городских маршрутов. Соглавно опросу пассажиров, проведенному Lux Express весной, 28 процентов пассажиров линии Тарту — Таллинн хотели бы иметь по прибытии остановку в центре Таллинна“, - сказал Роос.
Как сообщил Роос, позиция Ярвана по этому вопросу была скорее неодобрительная, но всё же договорились о том, что его рассмотрение продолжится с привлечением Департамента городского планирования. „Мы надеемся доказать, что это решение принесло бы пользу и жителям Таллинна, в чем вице-мэр на данный момент сомневается“.
Исполнительный директор компании GoBus Андрей Мяндла сказал, что заинтересованность GoBus в обслуживании городских маршрутов зависит от конкретных условий. „Так как все находится в сыром виде, то он просто известил нас, что такие идеи имеются, чтобы не было сюпризом, если это произойдет. Само по себе это прекрасно, что Ярван таким образом информирует перевозчиков“, - сказал Мяндла.
Последний раз некоторые городские маршруты Таллинна обслуживались частной фирмой в 2019 году.
Мяндла также сообщил о том, что Ярван представил план перенаправления уездных автобусных линий в сторону от Балтийского вокзала. „Ничего конкретного там нет, всё это только идея“, - отметил руководитель GoBus.
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