Работа мобильной телефонной сети Telia была нарушена

Абонентам, у которых еще наблюдается сбой в телефонной связи, Telia рекомендует перезагрузить свое устройство. „Искренне извиняемся перед всеми клиентами, которых коснулся сбой“

Причина неполадки выясняется.

Хотя Telia сообщала, что во время сбоя в мобильной телефонной связи была возможность позвонить на номер экстренной помощи 112, выяснилось, что в сети Telia со звонками на этот номер были перебои, сообщил Центр тревоги.

„Около полудня выяснилось, что проблемы возникли и со звонками на номер государственной информационной линии 1247 при звонках из всех сетей“, - сообщил кризисный менеджер Центра тревоги Янек Муракас.

„В сотрудничестве с мобильным оператором Центр тревоги приступил к разрешению ситуации. Примерно в 12.30 неполадка была устранена“, - добавил он.

В ситуациях, когда срочно нужна помощь скорой помощи, полиции или спасателей, а позвонить на номер 112 не удается, Центр тревоги рекомендует следующее:

- извлечь SIM-карту из телефона перед звонком или перезагрузить мобильный телефон и вместо ввода PIN-кода позвонить на номер экстренной помощи 112.

- если по-прежнему связаться с Центром тревоги не удается, то нужно послать на номер 112 SMS-сообщение, которое должно содержать адрес, по которому требуется направить помощь и пояснение, какая помощь требуется.

Работа Swedbank также была нарушена

„В связи со сбоем в Telia нарушена работа наших телефонных линий обслуживания клиентов“, - написал банк в социальных сетях. В банке отметили, что при необходимости клиент можете самостоятельно быстро закрыть банковскую карту в приложении или в интернет-банке. Отделения банка также были открыты.

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