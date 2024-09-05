Деньги приходят и в трудные времена. Опубликован ТОП самых богатых людей Эстонии

В прошлом году общая стоимость активов первой сотни в ТОПе самых богатых составляла около 17,9 миллиардов евро, но в этом году показатель вырос на 2 процента, до 18,3 миллиардов евро.

Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении ТОП-500 в целом, где состояние самых богатых жителей Эстонии за год увеличилось почти на 3 процента, достигнув 28,5 миллиардов евро.

На первом месте расположился сооснователь Wise Кристо Кяэрманн (44) с активами на 1, 595 млрд евро, на втором сооснователь Bolt Маркус Виллиг (30) с 1,2 млрд евро и на третьем сооснователь Wise Таавет Хинрикус с 1,1 млрд евро. Полностью таблицу смотрите на dv.ee.

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