Во втором квартале в Эстонии было уволено более 6000 человек: что происходит на рынке труда?

„Во втором квартале общее число как вакантных, так и занятых должностей составило чуть более 609 000, из них наибольшая часть — вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании“, — сказала руководитель группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс.

Доля вакансий составила 1,6% от общего числа должностей, больше всего их было в сферах образования (1742), государственного управления (1415), а также обрабатывающей промышленности (1209).

На работу в этот период было принято 50 365 человек. „По сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось число уволенных людей, в т. ч. уволенных по инициативе работодателя. Кроме того, незначительно уменьшилось число людей, принятых на работу“, — объяснила аналитик.

По количеству принятых на работу людей лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению со вторым кварталом 2023 года на 6%.

Эвели Вооленс добавила, что по инициативе работодателя было уволено 6027 работников, т. е. 13% от общего числа уволенных в этот период (48 204 человека). „Во втором квартале больше всего уволенных было в сферах оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и образования“, — отметила Вооленс.

В Харьюском уезде находилось 76% вакансий, из них большинство вакансий, т. е. 67%, находилось в Таллинне и 9% — в остальном Харьюском уезде. Далее следовали Тартуский и Ида-Вируский уезды.

Для определения числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента. Департамент статистики собирает данные о числе вакантных должностей в рамках исследования „Заработная плата и рабочая сила“.