Обзор криптовалют: BTC, Ethereum и BNB падают в цене

Биткойн (BTC) начал месяц с отметки в 59 718 евро и закончил на уровне 53 242 евро, что составляет падение на 10,8%. В самый неблагоприятный день крупнейший криптоактивкоснулся отметки в 45 268 евро, но затем отскочил, и в последующие дни снова наблюдалсяумеренный рост. Однако значительное падение BTC отпугнуло не всех участников рынка. По данным аналитической компании Santiment, так называемые „киты“ – адреса (кошельки), содержащие по меньшей мере по 100 BTC – активно воспользовались минимальной точкой, и в августе их количество увеличилось на 283, что является довольно значительным ростом – к концу месяца таких адресов насчитывалось уже 16 120.

Вторая по величине криптовалюта, Ethereum (ETH) начала месяц с отметки в 2985 евро, 5 августа опустилась чуть ниже 2000 евро (до 1998 евро) и закончила месяц на уровне в 2255 евро, что составляет падение на 24,5%. Столь значительному падению Ethereum, вероятно, способствовали новости о более крупных, чем обычно, волнах продаж со стороны создателя валюты Виталика Бутерина и Ethereum Foundation. Сами стороны в этой ситуации отвергли в качестве причины продаж цель получения прибыли и объяснили их необходимостью выплаты зарплат, возмещения прочих операционных расходов и возврата субсидий в долларах.

Третий по величине актив Build-and-Build (BNB) показал самое скромное падение: в первый день месяца один BNB можно было приобрести за 534 евро, а в последний день месяца – за 481 евро. Таким образом, цена BNB упала за август на 9,9%. Самая низкая точка месяца была достигнута – как и в случае других активов – 5 августа, когда за один BNB платили 373 евро.