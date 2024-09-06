ЗАКУЛИСЬЕ | Как Лийза-Ли Пакоста стала министром юстиции? Маргусу Цахкна нужен был „человек-танк“

В свое время партнеры по правящей коалиции предостерегали Маргуса Цахкна, когда он был председателем партии Eesti 200, от назначения Лийзы-Ли Пакоста министром, ссылаясь при этом на то, что ее имя постоянно связано со скандалами. То возникают подозрения, что Лийза-Ли Пакоста использует деньги налогоплательщиков для того, чтобы оплачивать зарубежные поездки членов своей семьи (Пакоста отрицает эти подозрения, ее ответы приводятся ниже - прим. ред.). То ссылаются на ее сложный характер: с Пакоста, когда она возглавляла комиссию Рийгикогу по делам Евросоюза (ELAK), непросто было вести дела другим политикам. Как заметил наш источник, являющийся членом одной из правящих партий, новость о том, что Пакоста станет министром, бурно обсуждалась во внутренней партийной переписке, в стороне не остались даже самые спокойные. С одной стороны, они были рады, что Пакоста покидает парламент, а с другой - сочувствовали другим членам правительства.