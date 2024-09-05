Лето вернулось! Эстонию накрыла жара, побито несколько температурных рекордов

„Теплее всего было на метеостанции в Хаапсалу, где зафиксировали температуру в 29,8 градуса. Такого теплого 4 сентября и настолько теплого дня в сентябре в целом еще в нескольких наших регионах не было за всю историю измерений. Для того, чтобы побить температурный рекорд сентября за все времена, не хватило совсем чуть-чуть (30,3 градуса, зафиксировано в Юленурме в Тартумаа 1 сентября 1992 года)“, - пишет Агентство окружающей среды.