05.09.2024, 10:56
Лето вернулось! Эстонию накрыла жара, побито несколько температурных рекордов
сегодня тоже будет жарко
ФОТО: Keskkonnaagentuur
По данным Агентства окружающей среды, в среду показания термометра в Западной Эстонии поднялись почти до 30 градусов, побив несколько ежедневных и даже абсолютных месячных рекордов страны, пишет Maaleht.
„Теплее всего было на метеостанции в Хаапсалу, где зафиксировали температуру в 29,8 градуса. Такого теплого 4 сентября и настолько теплого дня в сентябре в целом еще в нескольких наших регионах не было за всю историю измерений. Для того, чтобы побить температурный рекорд сентября за все времена, не хватило совсем чуть-чуть (30,3 градуса, зафиксировано в Юленурме в Тартумаа 1 сентября 1992 года)“, - пишет Агентство окружающей среды.
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