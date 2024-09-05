Семилетний мальчик врезался на велосипеде в грузовик

Вчера в 07.40 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Козе. В деревне Вылле на перекрестке Козе-Ягала теэ и улицы Сооне 7-летний мальчик врезался на велосипеде в грузовой автомобиль Renault Master, которым управлял 41-летний мужчина. Ребенка доставили в больницу.

В 11.57 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Сауэ. В поселке Лаагри у дома по Пярнускому шоссе, 556c упал 57-летний мужчина, ехавший на личном электросамокате. Самокатчика доставили в больницу.

В 13.38 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Виймси. В поселке Хаабнеэме у дома по улице Калури, 9 ехавший на велосипеде 69-летний мужчина попал колесом в выбоину и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 13.46 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Викерлазе,17. 54-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем Volvo FM, наехал на шедшую по проезжей части 77-летнюю женщину. Пешеход погиб на месте происшествия.

В 14.53 произошло дорожное происшествие в Тартуском уезде в волости Эльва. На 50-м километре шоссе Вильянди-Рынгу 54-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, находясь за рулем легкового автомобиля Renault Thalia, выехал после поворота на встречную полосу движения и столкнулся со встречным автомобилем Honda CR-V, которым управлял 72-летний мужчина. 54-летнего мужчину доставили в больницу.

В 17.21 произошло дорожное происшествие в Ляэнеском уезде в деревне Вяйке-Ахли. На 9-м километре шоссе Рохукюла-Ахли-Ридала 18-летний мужчина из-за технической неисправности врезался на легковом автомобиле Fiat Stilo в дерево. Пассажира автомобиля, 19-ленего мужчину, доставили в больницу.

В 22.07 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Ристику, 77. Ехавший на велосипеде 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения врезался в бордюр и упал. Велосипедиста доставили в больницу.