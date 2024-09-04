04.09.2024, 22:11
ВИДЕО | „Я не верю в это раскаяние!“ Партнеры по коалиции по сей день сомневаются в позиции Юрченко(5)
Партия реформ и Isamaa вызвали сегодня на ковер кандидата от социал-демократов на пост старейшины Ласнамяэ Юлианну Юрченко, дабы познакомиться с ее умонастроениями.
Хотя каждая партия сама решает, кого назначать старейшиной, партнеры по коалиции скептически относятся к Юрченко и хотят провести ей дополнительную проверку. Причина заключается в том, что не далее как этим летом состоявшая тогда в Центристской партии Юрченко критиковала переход на эстонский язык обучения.
В 15.00 состоялась онлайн-встреча Юрченко и представителей Isamaa.
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