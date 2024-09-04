ВИДЕО | „Я не верю в это раскаяние!“ Партнеры по коалиции по сей день сомневаются в позиции Юрченко

Хотя каждая партия сама решает, кого назначать старейшиной, партнеры по коалиции скептически относятся к Юрченко и хотят провести ей дополнительную проверку. Причина заключается в том, что не далее как этим летом состоявшая тогда в Центристской партии Юрченко критиковала переход на эстонский язык обучения.