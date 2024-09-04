Новости Эстонии
04.09.2024, 22:11

ВИДЕО | „Я не верю в это раскаяние!“ Партнеры по коалиции по сей день сомневаются в позиции Юрченко

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Партия реформ и Isamaa вызвали сегодня на ковер кандидата от социал-демократов на пост старейшины Ласнамяэ Юлианну Юрченко, дабы познакомиться с ее умонастроениями.

Хотя каждая партия сама решает, кого назначать старейшиной, партнеры по коалиции скептически относятся к Юрченко и хотят провести ей дополнительную проверку. Причина заключается в том, что не далее как этим летом состоявшая тогда в Центристской партии Юрченко критиковала переход на эстонский язык обучения.

В 15.00 состоялась онлайн-встреча Юрченко и представителей Isamaa.

По словам председателя таллиннского отделения Isamaa Рийны Солман, встреча была конструктивной. „[Юрченко] давала разные ответы, некоторые из которых были убедительными, а в некоторые я просто не верю“, - призналась Солман после встречи.

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