Редакция Reporter выразила сожаление по поводу сюжета о переходе на эстоноязычное образование

„Целью репортажа было показать сложность темы. Многие попавшие в сюжет дети и зрители позднее почувствовали себя задетыми. В намерениях журналистов не было желания кого-то умышленно обидеть“, - сообщила команда „Репортера“ в начале своего нового сюжета.

„Степан - очень хороший мальчик, который не учится в школе с особыми образовательными потребностями, а в обычной русской школе. Ребенка сопровождала бабушка, которая дала согласие на интервью. Бабушка была рада, что мальчик попадет на телевидение и даст жизнерадостное интервью. Мы, конечно, признаем, что у бабушки небольшой опыт общения с медиа, а интервьюируемый был несовершеннолетним. Что с того, что бабушка стояла рядом, когда мальчик давал интервью. Интервью Степана и наша ошибка, что мы его показали, дало картину, с какой чувствительной темой имеем дело, какая действительная ситуация и каким тяжелым может быть переход на эстоноязычное обучение“, - разъяснили журналисты.

По словам журналистов, посещение школ было согласовано с их руководством.

Как RusDelfi писал ранее, журналисты новостной передачи Reporter, которая выходит на Кanal 2, сняли сюжет о переходе на эстоноязычное образование. По словам Георга Тераса, директора Таллиннской основной школы Кадака, где побывала съемочная группа, в школе учатся дети с особыми образовательными потребностями, которых запрещено фотографировать и снимать, однако это не остановило представителей СМИ. Их манеру общения Терас назвал хамской. Особое возмущение общественности было связано с поведением репортера в отношении русскоязычного мальчика Степана, не понимающего вопросов журналистки.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .