Владимир Ниинимяки: назначение Юрченко стало последней каплей для моего выхода из соцдемов

Ниинимяки отмечает, что его политическая активность началась в 2018 году, когда он состоял в так называемом русскоязычном крыле СДПЭ. „С 2018 по 2021 год я активно участвовал в партийной деятельности. Это включало выборы в Рийгикогу и Европарламент, где я работал в русскоязычном крыле Социал-демократической партии Эстонии, которое с тех пор сменило название. Однако после 2021 года моя активность в партии снизилась“, - говорит Ниинимяки и признает, что болезненно воспринял назначение бывшей центристки Юлианны Юрченко на пост старейшины Ласнамяэ от Социал-демократической партии.