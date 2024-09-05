Новости Эстонии
05.09.2024, 15:15

Владимир Ниинимяки: назначение Юрченко стало последней каплей для моего выхода из соцдемов

 
Владимир Ниинимяки
Владимир Ниинимяки
ФОТО: Sonja Sutt | Delfi Meedia

Владимир Ниинимяки, бывший активист русскоязычного крыла Социал-демократической партии Эстонии, объяснил, что его решение покинуть ряды партии было вызвано назначением экс-центристки Юлианны Юрченко на пост старейшины Ласнамяэ. По словам Ниинимяки, этот шаг стал для него неприемлемым.

Ниинимяки отмечает, что его политическая активность началась в 2018 году, когда он состоял в так называемом русскоязычном крыле СДПЭ. „С 2018 по 2021 год я активно участвовал в партийной деятельности. Это включало выборы в Рийгикогу и Европарламент, где я работал в русскоязычном крыле Социал-демократической партии Эстонии, которое с тех пор сменило название. Однако после 2021 года моя активность в партии снизилась“, - говорит Ниинимяки и признает, что болезненно воспринял назначение бывшей центристки Юлианны Юрченко на пост старейшины Ласнамяэ от Социал-демократической партии.

Он отмечает, что вырос в Нарве и всю жизнь Центристская партия вызывала у него негативные ассоциации.

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