А так можно было? Transservis-N утверждает, что знаки платной парковки перед Нарвским спортцентром установлены незаконно(2)
RusDelfi писал сегодня, что приехавшие в начале сентября на тренировку в Спортивный центр нарвитяне по привычке припарковали свои автомобили на площадке перед зданием, не заметив при этом знака, сообщающего, что теперь парковка платная.
Ситуацию прокомментировал вице-мэр Нарвской управы Олег Карпиков, отметив, что эта земля находится в пользовании муниципального акционерного общества Transservis-N, которое весной получило от горсобрание добро на застройку, имеет полное право организовывать там платную парковку.
Странно, что и горожане, и работники спортцентра, и даже управа не знали о планах Transservis-N сделать эту парковку платной. Удивились и возмутились, мол, почему не подумали о людях, которые тренируются в Нарвском спортивном центре. Могли бы сделать бесплатными хотя бы первые полтора-два часа.
RusDelfi обратился за комментарием к председателю совета Transservis-N Екатерине Платоновой, которая пообещала ответить чуть позже.
Вечером на сайте Transservis-N появилось сообщение, которое обращало внимание на то, что фирма Ühisteenused организовала парковку незаконно.
„AS TRANSSERVIS-N сообщает, что дорожные знаки установлены без законодательного или договорного основания и поэтому недействительны. Парковка у Нарвского спортивного центра по-прежнему бесплатная“, - говорится на официальной странице Transservis-N.
Екатерина Платонова прокомментировала это так: „Так как город отдал эту парковку „Транссервису“, то „Транссервис“ должен ее содержать. Мы рассматривали вариант платной парковки с адекватными бесплатными часами. Узнавали об этом и у фирмы Ühisteenused. А они без подписания договора, не предупредив никого, приехали и поставили знаки. За это время не было выписано ни одного штрафа, и ни одна смска, даже если она была отправлена, не дошла до адресата, т.к. парковочной зоны, которая указана на этих знаках, не существует“, - заявила Екатерина Платонова.
RusDelfi спросил, не собирается ли Transservis-N подавать заявление в полицию, чтобы выяснить, на каком основании были установлены знаки.
Платонова на этот вопрос не ответила, но дополнила комментарий тем, что договора - это сфера ответственности члена правления, и она не может их комментировать. Член правления Роман Ипполитов на звонок корреспондента RusDelfi не ответил, но позже перезвонил и сообщил, что пока комментарий дать не готов.
Мы также написали в пресс-службу Ühisteenused, чтобы прояснить ситуацию и понять, каким образом и на каком основании знаки были установлены перед Нарвским спортцентром. После получения ответа материал будет дополнен.
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