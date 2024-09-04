04.09.2024, 18:58
ФОТО | „Всё бил и бил“. В перелеске под Таллинном мужчина напал с ножом на своего друга
„Что ты делаешь, прекрати!“ — закричала женщина, когда вчера (3 сентября) один из ее знакомых ударил другого кухонным ножом. Вся компания совместно распивала спиртные напитки. Мужчина — жертва нападения — выжил и находится в больнице.
Если двигаться по шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в сторону столицы, то в какой-то момент вы окажетесь у поселка Кангру, после которого увидите черту города, где шоссе превращается в Вильяндиское.
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