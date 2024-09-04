ЧП и криминал
04.09.2024, 18:58

ФОТО | „Всё бил и бил“. В перелеске под Таллинном мужчина напал с ножом на своего друга

 

„Что ты делаешь, прекрати!“ — закричала женщина, когда вчера (3 сентября) один из ее знакомых ударил другого кухонным ножом. Вся компания совместно распивала спиртные напитки. Мужчина — жертва нападения — выжил и находится в больнице.

Если двигаться по шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в сторону столицы, то в какой-то момент вы окажетесь у поселка Кангру, после которого увидите черту города, где шоссе превращается в Вильяндиское.

Перед указателем „Город“ справа находится перелесок. Официально эта территория относится к волости Раэ. Жилые дома находятся на некотором расстоянии, но видно как и в тени деревьев тоже жизнь бьет ключом. Стоят потрепанные палатки, рядом — два прицепа-дачи. Их хозяин — Тоомас, который живет здесь круглый год. Генератор, солнечные панели, возможность отопления — все это имеется. Он говорит, что между делом подрабатывает в деревообрабатывающей фирме. Для поездок у него, помимо велосипедов, есть и квадроцикл. „В другом месте я жить бы и не хотел!“ — говорит он.

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