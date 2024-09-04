ЧП и криминал
04.09.2024, 18:40

ФОТО | В Тартумаа столкнулись два автомобиля, один из водителей в больнице

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Сегодня в 14.53 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 50-м км шоссе Вильянди-Рынгу в волости Эльва, Тартумаа.

Управлявший автомобилем Renault 54-летний мужчина, сделав резкий разворот, поехал в противоположную сторону и столкнулся с автомобилем Honda под управлением 72-летнего мужчины.

В результате аварии пострадал водитель Renault, которого на машине скорой помощи доставили в больницу. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности и имели права соответствующей категории.

72-летний мужчина за рулем Honda был трезв, погода в момент аварии была ясной, дорожное покрытие - сухим.

По словам представителя полиции, точные обстоятельства аварии и возможное опьянение водителя Renault еще устанавливаются.

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