ФОТО | В Тартумаа столкнулись два автомобиля, один из водителей в больнице(1)
Сегодня в 14.53 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 50-м км шоссе Вильянди-Рынгу в волости Эльва, Тартумаа.
Управлявший автомобилем Renault 54-летний мужчина, сделав резкий разворот, поехал в противоположную сторону и столкнулся с автомобилем Honda под управлением 72-летнего мужчины.
В результате аварии пострадал водитель Renault, которого на машине скорой помощи доставили в больницу. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности и имели права соответствующей категории.
72-летний мужчина за рулем Honda был трезв, погода в момент аварии была ясной, дорожное покрытие - сухим.
По словам представителя полиции, точные обстоятельства аварии и возможное опьянение водителя Renault еще устанавливаются.
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