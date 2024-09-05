Эстонские студентки отправляются в Скандинавию изучать атомную энергетику

Стипендиатами 2024 года стали Кармен Тамм и Санна Круусмаа. Кармен Тамм закончила инженерный факультет ТТУ по специальности „Электроэнергетика и мехатроника“ и продолжит свое обучение в Швеции на факультете ядерной энергетики в Королевском технологическом институте (KTH). После окончания университета она намеревается вернуться в Эстонию, чтобы помочь в переходе от сланцевой энергетики к современным атомным реакторам.

Санна Круусмаа, окончившая Тартуский университет по специальности „Физика, химия и материаловедение“, продолжит учебу в магистратуре старейшего в Скандинавии Уппсальского университета, на факультете физики элементарных частиц. Предметом ее интереса является обнаружение радиации и ее измерение. После окончания обучения она хочет работать в Fermi Energia, чтобы изучать радиационный фон в связи с АЭС, или в международных организациях, таких как МАГАТЭ, где она сможет заниматься работами по осуществлению радиационного контроля или следить за нераспространением ядерного оружия.

Первые два студента (Райнер Кельк и Михкель Аавик) получили стипендию Fermi Energia в 2021 году. Сейчас они уже окончили обучение и защитили дипломы в качестве магистров ядерной инженерии. Райнер Кельк прошел стажировку в швейцарской государственной компании Nagra, занимающейся планированием окончательного захоронения радиоактивных отходов. Сейчас он продолжает обучение в докторантуре крупнейшего исследовательского центра естественных и технических наук в Швейцарии – Институте Пауля Шеррера. Тема его докторской работы – применение машинного обучения при анализе серьезных ядерных аварий.

Михкель Аавик окончил Европейскую программу магистратуры по специальности „Ядерная энергетика“ и начал работу в компании Edvance, входящей в концерн оператора французских атомных электростанций EDF. Он работает над проектом электросистем для реактора EPR1200.