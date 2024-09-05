Финансовая инспекция лишила известную фирму лицензии на выдачу кредитов

Лицензию на деятельность по выдаче кредитов фирма Tele2 получила в 2016 году. С понедельника, 2 сентября Финансовая инспекция аннулировала это разрешение.

Телекоммуникационный концерн подтвердил Финансовой инспекции, что на момент признания лицензии недействующей у него не было действующих договоров потребительского кредитования.

В Эстонии на основании выданных Финансовой инспекцией лицензии по состоянию на сегодняшний день действуют 36 кредитодателей. Их список можно найти в соответствующем регистре на сайте Финансовой инспекции.

Как объяснил член правления Tele2 Тайво Кендла, на основании лицензии оформлялись только платежи в рассрочку на оборудование, имеющееся в продаже Tele2, и это предлагалось в качестве услуги поддержки.

„Однако пару лет назад мы решили сфокусироваться не своей основной деятельности — предоставлении телекоммуникационных услуг. К тому же с ноября 2021 года мы сотрудничаем при предложении потребительского кредита с Inbank AS, - добавил он. - Поскольку мы больше не действуем в качестве кредитора, то мы подали в Финансовую инспекцию ходатайство о признании лицензии кредитодателя недействующей“.

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