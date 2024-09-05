Финансовая инспекция лишила известную фирму лицензии на выдачу кредитов
Финансовая инспекция Эстонии признала недействующим разрешение на выдачу кредитов, выданное компании Tele2. Это было сделано по просьбе самой фирмы.
Лицензию на деятельность по выдаче кредитов фирма Tele2 получила в 2016 году. С понедельника, 2 сентября Финансовая инспекция аннулировала это разрешение.
Телекоммуникационный концерн подтвердил Финансовой инспекции, что на момент признания лицензии недействующей у него не было действующих договоров потребительского кредитования.
В Эстонии на основании выданных Финансовой инспекцией лицензии по состоянию на сегодняшний день действуют 36 кредитодателей. Их список можно найти в соответствующем регистре на сайте Финансовой инспекции.
Как объяснил член правления Tele2 Тайво Кендла, на основании лицензии оформлялись только платежи в рассрочку на оборудование, имеющееся в продаже Tele2, и это предлагалось в качестве услуги поддержки.
„Однако пару лет назад мы решили сфокусироваться не своей основной деятельности — предоставлении телекоммуникационных услуг. К тому же с ноября 2021 года мы сотрудничаем при предложении потребительского кредита с Inbank AS, - добавил он. - Поскольку мы больше не действуем в качестве кредитора, то мы подали в Финансовую инспекцию ходатайство о признании лицензии кредитодателя недействующей“.
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