05.09.2024, 21:30
Снова обсуждается 8-й автобусный маршрут. Старейшина Пирита: маршрут изменили непродуманно(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Новая столичная власть не планирует менять 8-й автобусный маршрут, измененный прошлым летом таким образом, чтобы не проходить через центр города. Но для детей могут пустить школьный автобус.
Летом прошлого года горуправа Таллинна, возглавляемая Центристской партией, сообщила, что маршрут автобуса №8 от остановки „Мяхе“ до остановки „Хобуяама“ в центре города изменится и пройдет по Рейди теэ через Балтийcкий вокзал до Вяйке-Йысмяэ. Это вызвало недовольство жителей Мяхе и они собрали подписи против изменения маршрута. Как утверждали жители Мяхе, из-за изменения маршрута приходится делать пересадку, и детям, старикам и людям с инвалидностью сложно пересаживаться с автобуса на автобус.
Уже заказано?