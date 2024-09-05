Снова обсуждается 8-й автобусный маршрут. Старейшина Пирита: маршрут изменили непродуманно

Летом прошлого года горуправа Таллинна, возглавляемая Центристской партией, сообщила, что маршрут автобуса №8 от остановки „Мяхе“ до остановки „Хобуяама“ в центре города изменится и пройдет по Рейди теэ через Балтийcкий вокзал до Вяйке-Йысмяэ. Это вызвало недовольство жителей Мяхе и они собрали подписи против изменения маршрута. Как утверждали жители Мяхе, из-за изменения маршрута приходится делать пересадку, и детям, старикам и людям с инвалидностью сложно пересаживаться с автобуса на автобус.