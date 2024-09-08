08.09.2024, 15:51
Дети особо между собой не контактируют, интеграции нет: что волнует украинских мам в эстоноязычном образовании?
ФОТО: | Delfi Meedia
Переход на эстоноязычное образование взволновал всех родителей, которые дома говорят со своими детьми на русском. А что волнует украинских мам в начале учебного года? Ведь помимо обучения на эстонском языке у таких семей есть множество сопутствующих проблем.
По данным министерства образования, по состоянию на весну 2024 года в Эстонии было 6196 школьников из Украины. При этом 2679 человек учились на русском языке, а значит часть из них коснулся переход на эстоноязычное обучение.
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