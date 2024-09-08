Дети особо между собой не контактируют, интеграции нет: что волнует украинских мам в эстоноязычном образовании?

По данным министерства образования, по состоянию на весну 2024 года в Эстонии было 6196 школьников из Украины. При этом 2679 человек учились на русском языке, а значит часть из них коснулся переход на эстоноязычное обучение.

В числе этих ребят - первоклассница София. Они с мамой приехали в Эстонию из Украины 28 февраля 2022 года. Сейчас девочке семь с половиной лет, с этого учебного года она пошла в первый класс. До этого София ходила в русскоязычный сад с погружением.