Ужас: по вине водителя под ковшовый погрузчик попал 8-летний ребенок(1)
В минувший четверг, 29 августа, полиция получила сообщение, что в волости Пыхья-Пярнумаа (Пярнуский уезд) произошел несчастный случай с 8-летней девочкой, которая упала и оказалась под ковшовым погрузчиком. К счастью, ребенок получил лишь легкие травмы.
Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт, на месте выяснилось, что водитель ковшового погрузчика катал 8-летнюю девочку в ковше, и она оттуда выпала. Поскольку водитель не успел достаточно быстро среагировать, то девочка оказалась под днищем двигавшейся машины и получила легкую травму.
Была вызвана скорая помощь, которая доставила ребенка в больницу для осмотра на предмет возможных травм. Управлявший погрузчиком мужчина был трезв и имеет водительские права соответствующей категории.
Начальник патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа сказал, что хотя инцидент произошел на частном земельном участке и речь не идет о дорожно-транспортном происшествии, данный случай всё же вызывает глубокое сожаление. „Это - несчастный случай с очень счастливым концом, царапины у девочки заживают, но я не хочу думать, что могло бы произойти. Для всех передвигающихся машин предусмотрены меры безопасности, и они введены не просто так. Тем более невероятно и безответственно подвергать опасной ситуации такого маленького ребенка“, - добавил он.
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