Ужас: по вине водителя под ковшовый погрузчик попал 8-летний ребенок

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт, на месте выяснилось, что водитель ковшового погрузчика катал 8-летнюю девочку в ковше, и она оттуда выпала. Поскольку водитель не успел достаточно быстро среагировать, то девочка оказалась под днищем двигавшейся машины и получила легкую травму.

Начальник патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа сказал, что хотя инцидент произошел на частном земельном участке и речь не идет о дорожно-транспортном происшествии, данный случай всё же вызывает глубокое сожаление. „Это - несчастный случай с очень счастливым концом, царапины у девочки заживают, но я не хочу думать, что могло бы произойти. Для всех передвигающихся машин предусмотрены меры безопасности, и они введены не просто так. Тем более невероятно и безответственно подвергать опасной ситуации такого маленького ребенка“, - добавил он.