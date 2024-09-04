Партия Eesti 200 не поддерживает идею обложить налогом фонд зарплаты предприятий

„Eesti 200 не поддерживает предложение министра финансов в таком виде, потому что анализ влияния показывает, что этот налог ударит по тем секторам предпринимательства, которые больше всего пострадали от экономического кризиса: обрабатывающая промышленность, экспорт, связь, информационный сектор, а также размещение и туризм. Обложение налогом зарплаты сильнее всего отразится на экспортирующем секторе эстонской экономики и на тех предприятиях, которые что-то производят. Мы не можем нанести очередной удар по экспортирующему сектору, который вносит вклад в развитие эстонской экономике в долгосрочном плане“, - сказала Каллас.

Как сказала руководитель Eesti 200, приоритет правительства должен быть направлен на выведение экономики из кризиса, создание стабильной предпринимательской среды и восстановление конкурентоспособности экономики. Правительство не может заниматься только налогами и сокращениями, а также выводом денег из экономики. Как государство мы должны найти больше возможностей инвестировать в экономику — Eesti 200 предложила для этого меру по привлечению крупных инвесторов, - сказала Каллас. - Такой же важной для предпринимателей является доступность квалифицированной рабочей силы. Предприниматели уже несколько лет говорят, что для повышения конкурентоспособности экономики необходимо увеличить квоту на иностранную рабочую силу“.

По словам Кристины Каллас, для поддержки конкурентоспособности нужно предпринять последующие шаги.