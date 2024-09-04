ФОТО | Трагедия в Ласнамяэ: женщину насмерть сбил мусоровоз

„По предварительным данным, мусоровоз Volvo начал движение от дома номер 17 на улице Викерлазе. Водитель не заметил женщину, находившуюся в правом переднем углу, и наехал на неё. К сожалению, пешеход скончалась на месте от полученных травм. 54-летний водитель мусоровоза был трезвым“, — сообщила дежурная Ида-Харью Теэле Юксаэг.