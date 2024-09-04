04.09.2024, 16:11
ФОТО | Трагедия в Ласнамяэ: женщину насмерть сбил мусоровоз(9)
В среду, 4 сентября, в 13:46 полиция получила сообщение о серьёзном дорожно-транспортном происшествии на улице Викерлазе в Ласнамяэ, где мусоровоз сбил пешехода.
„По предварительным данным, мусоровоз Volvo начал движение от дома номер 17 на улице Викерлазе. Водитель не заметил женщину, находившуюся в правом переднем углу, и наехал на неё. К сожалению, пешеход скончалась на месте от полученных травм. 54-летний водитель мусоровоза был трезвым“, — сообщила дежурная Ида-Харью Теэле Юксаэг.
Все обстоятельства происшествия уточняются.
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