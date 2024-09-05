Идея Певкура о „периоде охлаждения“ вызвала недоумение у бывшего командующего Силами обороны

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) сказал ERR, что для покинувших должность руководителей высшего звена следует на один-два года установить т.н. „период охлаждения“, в течение которого бывшие высокопоставленные госслужащие не могли бы работать на некоторых должностях в частном секторе. По словам бывшего главнокомандующего Сил обороны генерала Мартина Херема, это несправедливо.