Новости Эстонии
05.09.2024, 08:00

Идея Певкура о „периоде охлаждения“ вызвала недоумение у бывшего командующего Силами обороны

 (5)
Мартин Херем
Мартин Херем
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) сказал ERR, что для покинувших должность руководителей высшего звена следует на один-два года установить т.н. „период охлаждения“, в течение которого бывшие высокопоставленные госслужащие не могли бы работать на некоторых должностях в частном секторе. По словам бывшего главнокомандующего Сил обороны генерала Мартина Херема, это несправедливо.

Вопрос о покинувших должность высокопоставленных госслужащих был поднят после того, как бывший вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар стал управлять деятельностью литовского энергетического концерна Ignitis в Эстонии, а бывший глава Сил обороны генерал Мартин Херем занял должность стратегического советника в оборонной компании Frankenburg Technologies.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии