Прорыв в эстонской медицине: в Тарту впервые использовали для лечения пациентов вирусы, убивающие бактерии. Почему это важно?

По словам доктора Каспара Тоотси, ортопеда Клиники Тартуского университета, число людей, которым проводится эндопротезирование суставов, постоянно растет. „Инфекция или воспаление тканей вокруг эндопротеза сустава является при протезировании крупных суставов редким, но (когда оно возникает) серьёзным осложнением, которое требует повторных операций и длительного восстановления. Процесс лечения в таких случаях осложняется еще и тем, что у бактерий формируется устойчивость к антибиотикам. По этой причине как в Клинике ТУ, так и в других странах мира ищут различные решения для профилактики и лечения инфекций, связанных с протезированием сустава“, - объяснил ортопед.

В качестве нового решения на прошлой неделе в Клинике ТУ были использованы бактериофаги, которые по сути являются вирусами, уничтожающими бактерии.

„Мы имеем дело с методом лечения, который очень мало используется в мире, а в Эстонии был применен впервые, так как сложно достаточно быстро найти хорошо работающие бактериофаги.

Бактериофаги являются крайне специфичными в отношении к устойчивым видам бактерий и эффективными в борьбе с инфекциями, обладающим резистентностью к лекарствам. Например, в случаях, когда не удается найти эффективные антибиотики, а также в случаях, когда бактерии создали трудно проходимый биологический барьер, через который антибиотики не действуют, то бактериофаги способны его разрушить“, - говорит Тоотси.

В Клинике ТУ был использован бактериофаг для пациента в возрасте 60+, у которого протезирование тазобедренного сустава сопровождалось возникновением инфекции Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), которая не поддавалось различным антибиотикам и повторным операциям.

„Мы ввели два различных типа бактериофагов в тазобедренный сустав пациента. Первую дозу пациент получил во время операции, а затем мы ввели коктейль бактериофагов внутривенно. К сегодняшнему дню пациент хорошо восстановился после серьезной операции“, - сказал ортопед.