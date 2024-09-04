Пропаганда не прошла: Олег Беседин проиграл суд против Propastop и Delfi

14 марта 2022 года журналистка Туули Йыэсаар опубликовала статью на Delfi под заголовком „Русскоязычные жители Эстонии находятся под влиянием прокремлёвских социальных медиа“. В статье, основанной на информации Propastop, вступление гласило: „Крупнейшая прокремлёвская группа в Facebook в Эстонии носит безобидное название „Таллиннцы“, но её содержанием уже много лет управляет Олег Беседин, на которого неоднократно обращало внимание в своих ежегодниках КаПо (Полиция безопасности Эстонии). Блог Propastop перечислил около двух десятков групп, распространяющих российскую пропаганду“.

Таллиннцы — 34 283 участника (все цифры на 12 марта 2022 года. На сегодняшний день число участников группы превысило 50 000 — Propastop.)

Среди первых и наиболее влиятельных групп были названы группы, управляемые Олегом Бесединым: „Беседин — медиа предприниматель, упомянутый в ежегоднике полиции безопасности КаПо, связанный с провокациями пропагандистского характера в Эстонии.“

По мнению Propastop, необходимо прекратить распространение ненависти и немедленно закрыть эти группы за разжигание войны и поддержку агрессора“.

История начиналась так: „Вот основные группы в Facebook в Эстонии, которые распространяют антивоенные взгляды против Украины и поддерживают кремлёвскую военную пропаганду. В некоторых группах такой контент активно распространяется администраторами. В других случаях военная пропаганда распространяется более скрытно: администраторы сами не публикуют, но терпимо относятся к разжигающим ненависть постам и комментариям участников. Эти группы вместе с перекрёстным обменом информацией формируют единое информационное поле, враждебное Украине и Эстонии.

13 марта 2022 года , через две недели после полномасштабного вторжения России в Украину, Propastop опубликовал статью под названием „Большой обзор. Прокремлёвские группы в эстонском Facebook“.

В конце июня суд отказал в удовлетворении иска Беседина и обязал его покрыть судебные издержки. Поскольку срок обжалования решения суда истёк, Propastop сегодня оглядывается назад и подводит итоги этого дела.

Беседин обратился в суд для защиты своей репутации

В иске, поданном в Харьюский уездный суд, Беседин пояснил, что в обеих статьях опубликованы ложные фактические утверждения и необоснованные оценочные суждения, „которые порочат репутацию истца и репутацию управляемых им порталов в Facebook“.

Иск был направлен против Propastop, Delfi и журналистки Туули Йыэсаар. Беседин требовал от Propastop и Delfi опровержения ложных утверждений.

„У среднего читателя может сложиться впечатление, что деятельность истца связана с преступной деятельностью и противоречит закону и интересам членов группы. Также может показаться, что истец способствует войне и оправдывает агрессию России против Украины, — пояснил Беседин свою позицию. — Кроме того, указанные статьи ясно дают понять, что русские, проживающие в Эстонии, по своей природе поддерживают Кремль и одобряют агрессию России против Украины, а управляемые истцом интернет-страницы являются площадками, где можно выразить свою поддержку. Указанные утверждения являются оскорбительными и клеветническими, существенно наносят ущерб репутации и доброму имени истца, а также бросают крайне негативную тень на всю русскую общину, читающую новости на портале Таллиннцы.

Четвёртым фактическим утверждением ответчик 1 призывает закрыть эти группы за подстрекательство к войне и поддержку агрессора. Это ложь, которая наносит ущерб истцу. Ответчик 1 (то есть Propastop) по сути утверждает, что управляемые истцом группы поддерживают агрессора и разжигают войну.“

Судебное заседание, 3 апреля 2024 года.

На судебном заседании соучредитель Propastop Андрес Лембер пояснил, что утверждения, представленные Propastop и опровергнуть которые требует истец, не касаются истца ни прямо, ни косвенно: