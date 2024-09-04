Пропаганда не прошла: Олег Беседин проиграл суд против Propastop и Delfi
Известный медиа-предприниматель Олег Беседин обиделся на Propastop два года назад за то, что они назвали управляемые им группы в социальных сетях прокремлёвскими и предложили их закрыть. В попытке защитить свою репутацию Беседин подал в суд с требованием, чтобы Propastop и журналист Delfi Туули Йыэсаар, которая распространила эту информацию, опровергли ложные факты и оценочные суждения, пишет Propastop.
В конце июня суд отказал в удовлетворении иска Беседина и обязал его покрыть судебные издержки. Поскольку срок обжалования решения суда истёк, Propastop сегодня оглядывается назад и подводит итоги этого дела.
13 марта 2022 года, через две недели после полномасштабного вторжения России в Украину, Propastop опубликовал статью под названием „Большой обзор. Прокремлёвские группы в эстонском Facebook“.
История начиналась так: „Вот основные группы в Facebook в Эстонии, которые распространяют антивоенные взгляды против Украины и поддерживают кремлёвскую военную пропаганду. В некоторых группах такой контент активно распространяется администраторами. В других случаях военная пропаганда распространяется более скрытно: администраторы сами не публикуют, но терпимо относятся к разжигающим ненависть постам и комментариям участников. Эти группы вместе с перекрёстным обменом информацией формируют единое информационное поле, враждебное Украине и Эстонии.
По мнению Propastop, необходимо прекратить распространение ненависти и немедленно закрыть эти группы за разжигание войны и поддержку агрессора“.
Среди первых и наиболее влиятельных групп были названы группы, управляемые Олегом Бесединым: „Беседин — медиа предприниматель, упомянутый в ежегоднике полиции безопасности КаПо, связанный с провокациями пропагандистского характера в Эстонии.“
Таллиннцы — 34 283 участника (все цифры на 12 марта 2022 года. На сегодняшний день число участников группы превысило 50 000 — Propastop.)
Телеканал TVN — 4693 участника
Выборы в Эстонии — 2418 участников
Помним ПОБЕДУ — 1990 участников
Tallinnlased — 1543 участника.
14 марта 2022 года журналистка Туули Йыэсаар опубликовала статью на Delfi под заголовком „Русскоязычные жители Эстонии находятся под влиянием прокремлёвских социальных медиа“. В статье, основанной на информации Propastop, вступление гласило: „Крупнейшая прокремлёвская группа в Facebook в Эстонии носит безобидное название „Таллиннцы“, но её содержанием уже много лет управляет Олег Беседин, на которого неоднократно обращало внимание в своих ежегодниках КаПо (Полиция безопасности Эстонии). Блог Propastop перечислил около двух десятков групп, распространяющих российскую пропаганду“.
Беседин обратился в суд для защиты своей репутации
В иске, поданном в Харьюский уездный суд, Беседин пояснил, что в обеих статьях опубликованы ложные фактические утверждения и необоснованные оценочные суждения, „которые порочат репутацию истца и репутацию управляемых им порталов в Facebook“.
Иск был направлен против Propastop, Delfi и журналистки Туули Йыэсаар. Беседин требовал от Propastop и Delfi опровержения ложных утверждений.
„У среднего читателя может сложиться впечатление, что деятельность истца связана с преступной деятельностью и противоречит закону и интересам членов группы. Также может показаться, что истец способствует войне и оправдывает агрессию России против Украины, — пояснил Беседин свою позицию. — Кроме того, указанные статьи ясно дают понять, что русские, проживающие в Эстонии, по своей природе поддерживают Кремль и одобряют агрессию России против Украины, а управляемые истцом интернет-страницы являются площадками, где можно выразить свою поддержку. Указанные утверждения являются оскорбительными и клеветническими, существенно наносят ущерб репутации и доброму имени истца, а также бросают крайне негативную тень на всю русскую общину, читающую новости на портале Таллиннцы.
Четвёртым фактическим утверждением ответчик 1 призывает закрыть эти группы за подстрекательство к войне и поддержку агрессора. Это ложь, которая наносит ущерб истцу. Ответчик 1 (то есть Propastop) по сути утверждает, что управляемые истцом группы поддерживают агрессора и разжигают войну.“
Судебное заседание, 3 апреля 2024 года.
На судебном заседании соучредитель Propastop Андрес Лембер пояснил, что утверждения, представленные Propastop и опровергнуть которые требует истец, не касаются истца ни прямо, ни косвенно:
„Если прочитать исковое заявление, станет ясно, что истец не заявляет о нарушении своих личных прав, а говорит об этих группах в Facebook в общем. Группа в Facebook не является лицом, которое может обратиться в суд для защиты своих прав, и истец не является представителем такой группы. У группы в Facebook нет правоспособности и дееспособности“.
Лембер отметил, что Беседин как истец не доказал в своём иске ложность какого-либо утверждения, сделанного Propastop, которое могло бы быть связано с нарушением его прав. „Кроме того, требование является необоснованным, поскольку в статье не содержится ни одного ложного фактического утверждения об истце“, — подтвердил Лембер в суде.
Решение Харьюского уездного суда, 19 июня 2024 года.
Судья Харьюского уездного суда Сийри Мальмберг в своём решении, основываясь на Законе об обязательственном праве, подтвердила, что можно требовать опровержения только тех ложных данных, которые нарушают субъективные права лица. Лицо не имеет права требовать опровержения любых ложных утверждений, которые были опубликованы.
„По мнению суда, в соответствии с §1047 ч. 1 Закона об обязательственном праве, нельзя требовать опровержения призыва, сделанного автором публикации, так как призыв к действию не является ложным фактическим утверждением в отношении истца, — написала судья Мальмберг в своём решении. — Исходя из этого, иск не может быть удовлетворён в части требования об опровержении призыва ответчика 1 (то есть Propastop) „закрыть эти группы за подстрекательство к войне и поддержку агрессора“.
На основании этого судья Харьюского уездного суда Сийри Мальмберг решила: 1. Оставить иск Олега Беседина без удовлетворения. 2. Судебные расходы обязан покрыть Олег Беседин.
Поскольку срок обжалования решения суда уже истёк, а Олег Беседин не подал апелляцию, решение вступило в законную силу.
Подсудимые Туули Йыэсаар и Андрес Лембер
„У меня сложилось впечатление, что Беседин просто пытался создать как можно больше проблем. Вряд ли у него была реальная надежда выиграть в суде“, — оценила дело журналистка Delfi Туули Йыэсаар, подводя итоги.
Опытному журналиста неоднократно угрожали подать в суд за её работу, но иск Олега Беседина стал первым судебным делом в её карьере.
„Однако Беседин в каком-то смысле добился своего, создав расходы и хлопоты для издания (время и затраты на адвокатов) и беспокойство для журналиста, — поясняет Йыэсаар. — Он, возможно, рассчитывал на то, что затяжной судебный процесс испугает журналиста и его коллег, отталкивая их от подобных тем в будущем“.
Для соучредителя Propastop Андреса Лембера иск и судебное дело Беседина перекликались с недавним запросом евродепутата от Центристской партии Яны Тоом к главе Сил обороны убрать из песни „Vahvus“ из альбома „24.02“, созданного по инициативе добровольцев Сил обороны, слово „тибла“.
„С одной стороны, это сознательные действия, направленные на истощение наших ресурсов — заставить нас тратить время и энергию на бессмысленные вещи. С другой стороны, эти случаи ярко иллюстрируют стойкую прокремлёвскую позицию некоторых лиц и групп, проявляющуюся в Эстонии даже спустя 33 года после восстановления независимости“, — отметил Лембер.
Подробнее об Олеге Беседине читайте или смотрите здесь:
„Oleg Bessedin“, #vatniksoupEE, 2024.
„Годовой отчёт КАПО: Беседин — активный помощник российской медиа“ („Kapo aastaraamat: Bessedin on Vene meedia aktiivne abistaja“), Reporter, Kanal 2, 2011.
„Русскоязычный Postimees опровергает пропагандистскую ложь российского портала“ („Venekeelne Postimees kummutab Venemaa portaali propagandavale“), Propastop 2017.
“Группа в Facebook „Таллиннцы“: окно в жизнь 36 700 русских эстонцев. „Считается, что все русскоязычные жители Эстонии поддерживают войну. Это оскорбительно“ („Facebookigrupp Таллиннцы. Aken 36 700 eestivenelase ellu. „Arvatakse, et kõik venelased pooldavad sõda. See on solvav“), Eesti Ekspress 2022.
„Призыв в русскоязычной группе Facebook: „Слава России! Слава Путину! Россия, помоги!“ („Üleskutse venekeelses Facebooki grupis: „Au Venemaale! Au Putinile! Venemaa, aita meid!“), Eesti Ekspress 2023.
„Олег Беседин – активный и заслуженный“, Propastop 2024
„Группа „Таллиннцы“ представляет: Простой опрос или скрытая идеология?“ Propastop 2022
„В группе „Таллиннцы“ репостят ложь и запугивания“ Propastop 2022