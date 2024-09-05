05.09.2024, 10:36
Воры облюбовали новую тактику и все чаще используют детей для прикрытия(3)
ФОТО: | Shutterstock
В последние месяцы участились случаи, когда с виду приличная семья на самом деле оказывается группой профессиональных воров, где детей используют в качестве инструмента для совершения краж, пишет Maaleht.
На самом деле, использование детей профессиональными ворами для сокрытия преступления не является чем-то новым, но в последнее время такие случаи значительно участились, говорит руководитель охранной службы Viking Security Юхан Айа.
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