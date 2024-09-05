Воры облюбовали новую тактику и все чаще используют детей для прикрытия

На самом деле, использование детей профессиональными ворами для сокрытия преступления не является чем-то новым, но в последнее время такие случаи значительно участились, говорит руководитель охранной службы Viking Security Юхан Айа.

„В прошлом году самым шокирующим стал случай, когда пара воров пришла в магазин с маленьким ребенком в коляске и попыталась спрятать товар у ребенка. Когда охранники это заметили, женщина с ребенком выскочила из двери прямо на улицу с оживленным движением. К счастью, никто из них не пострадал“, - рассказал Айа.