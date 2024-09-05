ЧП и криминал
05.09.2024, 10:36

Воры облюбовали новую тактику и все чаще используют детей для прикрытия

 (3)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Oksana Mizina | Shutterstock

В последние месяцы участились случаи, когда с виду приличная семья на самом деле оказывается группой профессиональных воров, где детей используют в качестве инструмента для совершения краж, пишет Maaleht.

На самом деле, использование детей профессиональными ворами для сокрытия преступления не является чем-то новым, но в последнее время такие случаи значительно участились, говорит руководитель охранной службы Viking Security Юхан Айа.

„В прошлом году самым шокирующим стал случай, когда пара воров пришла в магазин с маленьким ребенком в коляске и попыталась спрятать товар у ребенка. Когда охранники это заметили, женщина с ребенком выскочила из двери прямо на улицу с оживленным движением. К счастью, никто из них не пострадал“, - рассказал Айа.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии