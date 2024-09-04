Итоги пляжного сезона: потерялись 44 ребенка, 9 человек едва не утонули
Итоги только что завершившегося пляжного сезона говорят о том, что люди все лучше соблюдают правила пляжей, но потерявшихся детей и нетрезвых отдыхающих по-прежнему много.
Нарушения общественного порядка
В течение сезона зарегистрировано 7269 случаев нарушения общественного порядка, из них почти половина – в июне. Самые частые нарушения – присутствие на пляже домашних животных (2095), стеклотара (1744) и отдыхающие с признаками опьянения (1237). Хлопот по-прежнему доставляют серфингисты, заплывающие в море в зону для купания, и ловля рыбы на пляжах Южной Эстонии. Хотя различных случаев все еще много, можно отметить, что за последние шесть лет число нарушений на пляже демонстрирует явную тенденцию к снижению.
Потерявшиеся дети
Потерявшихся на пляжах Эстонии детей, к сожалению, по-прежнему много. Этим летом береговая охрана G4S помогла найти родителей 44 детям. Особенно много детей терялось на Пярнуском пляже: там зарегистрировано 28 случаев. Это меньше, чем в предыдущие годы, однако проблема по-прежнему актуальна.
Спасение на воде
Этим летом едва не утонули девять человек, все они были спасены и доставлены на берег. Ни одной смерти от утопления на пляжах, где присутствовала береговая охрана G4S, зарегистрировано не было.
На пляже Штромка пляжный медик заметил, что нетрезвый мужчина пошел купаться в одежде, и решил вмешаться. В тот момент, когда он догнал мужчину, тот упал рядом с ним лицом в воду и несколько секунд провел под водой. Мужчину доставили на берег и объяснили ему и его друзьям, какие опасности подстерегают на воде людей, употребивших алкоголь.
Первая помощь
За сезон береговая охрана G4S оказала первую помощь 382 раза. Самая частая причина обращений – ссадины (124) и порезы (114). Чаще всего – в 106 случаях – первая помощь требовалась на Пярнуском пляже.
Погода и посещаемость пляжей
Как обычно, самая высокая температура воздуха и воды была в июле: 21,4 и 21,3 градуса соответственно. И все же Пярнуский пляж поставил рекорд этого сезона по числу посетителей лишь 25 августа, когда при температуре воздуха 27 градусов и температуре воды 20 градусов на пляже находились 17 500 человек. Несмотря на большое число отдыхающих, день прошел для береговой охраны относительно спокойно: потерялись всего два ребенка, их довольно быстро передали родителям.
Пляжный сезон начался раньше, чем обычно
В Тарту пляжный сезон продлился дольше, чем обычно: с 15 мая до 1 сентября. В эти продленные дни сезона на берегу Эмайыги и у канала Анне было зарегистрировано 253 случая нарушения общественного порядка.
Происшествия, завершившиеся благополучно
2 июня посетитель нашел на пляже Штромка два старых предмета, похожих на мины. Прибывшие на пляж саперы удалили находку с пляжа.
23 июня пиритаские спасатели примчались на помощь мужчине, которого сильный ветер унес на резиновой лодке далеко в море. Мужчине помогли добраться до берега.
7 июля поступило сообщение о том, что в городском бассейне Эмайыги женщина выбилась из сил и не может плыть против течения. Береговая охрана доставила ее на берег.
15 июля сотрудники хаапсалуской береговой охраны заметили мужчину, который странно себя вел: он шел в воде в одежде и с рюкзаком. Когда береговые охранники подплыли к нему на лодке, вода уже была ему выше головы. Он хотел перейти через залив и думал, что глубина там небольшая. Мужчину доставили на берег.
25 июля в Тюри береговая охрана заметила в воде мальчика лет шести-семи, который устал и звал на помощь. Береговая охрана быстро пришла на помощь, мальчик успел уйти под воду лишь один раз. Ребенка доставили на берег, осмотрели и дали ему спокойно восстановить силы.
26 июля у канала Анне произошел странный случай. В конце рабочего дня береговой охраны к ним подошла маленькая девочка и сообщила, что ее мама пропала. Другие посетители пляжа сказали, что мать девочки намеренно оставила ребенка на пляже. Прибывшие на место полицейские установили адрес девочки и отвезли ее домой.
28 июля неприятный инцидент произошел и в Тарту в городском бассейне Эмайыги: трое нетрезвых мужчин пошли купаться с трехлетним ребенком. Поскольку мужчины не отреагировали на замечания береговой охраны, пришлось вызвать полицию.
21 августа береговая охрана G4S заметила на пляже Какумяэ, что катер серфинг-лагеря, на котором катали детей, перевернулся. Спасатели быстро отреагировали и доставили на берег детей и лодку. К счастью, дети были в спасательных жилетах, никто не пострадал.
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