Итоги пляжного сезона: потерялись 44 ребенка, 9 человек едва не утонули

Нарушения общественного порядка

В течение сезона зарегистрировано 7269 случаев нарушения общественного порядка, из них почти половина – в июне. Самые частые нарушения – присутствие на пляже домашних животных (2095), стеклотара (1744) и отдыхающие с признаками опьянения (1237). Хлопот по-прежнему доставляют серфингисты, заплывающие в море в зону для купания, и ловля рыбы на пляжах Южной Эстонии. Хотя различных случаев все еще много, можно отметить, что за последние шесть лет число нарушений на пляже демонстрирует явную тенденцию к снижению.

Потерявшиеся дети

Потерявшихся на пляжах Эстонии детей, к сожалению, по-прежнему много. Этим летом береговая охрана G4S помогла найти родителей 44 детям. Особенно много детей терялось на Пярнуском пляже: там зарегистрировано 28 случаев. Это меньше, чем в предыдущие годы, однако проблема по-прежнему актуальна.

Спасение на воде

Этим летом едва не утонули девять человек, все они были спасены и доставлены на берег. Ни одной смерти от утопления на пляжах, где присутствовала береговая охрана G4S, зарегистрировано не было.

На пляже Штромка пляжный медик заметил, что нетрезвый мужчина пошел купаться в одежде, и решил вмешаться. В тот момент, когда он догнал мужчину, тот упал рядом с ним лицом в воду и несколько секунд провел под водой. Мужчину доставили на берег и объяснили ему и его друзьям, какие опасности подстерегают на воде людей, употребивших алкоголь.

Первая помощь

За сезон береговая охрана G4S оказала первую помощь 382 раза. Самая частая причина обращений – ссадины (124) и порезы (114). Чаще всего – в 106 случаях – первая помощь требовалась на Пярнуском пляже.

Погода и посещаемость пляжей