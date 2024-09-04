Солман о Юрченко: совесть по щелчку не изменишь

„На заседании правления, состоявшемся в прошлый четверг, я сказала, что то, что Юлианна Юрченко называет переход на полностью эстоноязычное образование ужасной реформой, является проблемой для Isamaa. Исходя из этого, мы предложили встретиться, чтобы решить эти проблемы“, - сказала Солман.

По ее словам, кандидат в старейшины пыталась смягчить свои прошлые заявления, но опубликованное в СМИ сообщение Юрченко из внутренней рассылки Центральной партии, где она говорит, что категорически против реформы образования и ее совесть не позволяет думать иначе , существенно подорвало доверие к ней.

„Дополнительная информация, которую я прочитала в СМИ во вторник, привела лично меня в замешательство. Получается, речь идет о яром противнике перехода на эстоноязычное образование. Посыл социал-демократов к партнерам по коалиции относительно кандидатуры Юрченко заключался в том, что ее взгляды проэстонские и она решительно разделяет необходимость продолжать переход на эстоноязычное образование“.

Солман добавила, что 1 сентября, в день вступления в силу крупнейшей за последние 30 лет реформы эстонского образования, Юрченко сообщила в социальных сетях, что поддержка образования на эстонском языке является ее глубоко личным убеждением. „Во вторник через прессу мы узнали, что месяцем и несколькими днями ранее „личное мнение“ было „категорически против“ реформы, а изменить эту позицию „извините, не позволяет совесть“.

„Совесть по щелчку не изменишь, - считает Солман. - Таким образом, Юлианна Юрченко ввела в заблуждение и мэра, не говоря уже об обещании партнерам по коалиции. Авторитет и доверие к кандидату в старейшины района за последние дни снизились и сменились на недоверие. Как Ласнамяэ может руководить человек, который еще недавнего был категорически против реформы образования, затрагивающей множество проживающих в районе детей? Или что думать о культуре поведения, когда должность диктует позицию?“