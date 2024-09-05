Беспрецедентный спор. Розничные сети с большим интересом наблюдают за разворачивающимся на окраине Ласнамяэ деловым спором(7)
Компания Prisma, в которой работает более 700 человек, решила покинуть торговый центр в Ласнамяэ так, как это еще никогда не делалось в Эстонии.
Спор между двумя сторонами дошел до суда и заявления о банкротстве.
Торговая сеть, по словам ее представителя, пыталась договорить с собственником, но безрезультатно.
В марте этого года издание Delfi Ärileht сообщило, что торговая сеть Prisma закрывает в Эстонии, в Linnamäe Keskus, свой магазин. Сеть объявила об этом еще в начале года. На самом деле за этой историей стоит ожесточенный спор, который привел стороны в суд и даже к подаче заявления о банкротстве. Другие розничные сети внимательно наблюдают за тем, можно ли выйти из договора с минимальными потерями.
Принадлежащая финскому концерну сеть супермаркетов Prisma с оборотом более 219 миллионов евро два года подряд терпит убытки, и ее собственный капитал упал настолько, что если еще один год будет таким же, как предыдущий, она окажется в минусе. В воздухе повис вопрос, не станет ли Prisma неплатежеспособной. Сама торговая сеть отвергает любые предположения такого рода.