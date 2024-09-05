Беспрецедентный спор. Розничные сети с большим интересом наблюдают за разворачивающимся на окраине Ласнамяэ деловым спором

В марте этого года издание Delfi Ärileht сообщило, что торговая сеть Prisma закрывает в Эстонии, в Linnamäe Keskus, свой магазин. Сеть объявила об этом еще в начале года. На самом деле за этой историей стоит ожесточенный спор, который привел стороны в суд и даже к подаче заявления о банкротстве. Другие розничные сети внимательно наблюдают за тем, можно ли выйти из договора с минимальными потерями.