ФОТО | Кабель Estlink 2 снова работает, но не на полную мощность

В середине августа Elering сообщила, что вышедший из строя в конце января кабель будет восстановлен 12 сентября. Однако вчера этот срок перенесли на полторы недели назад.

Тем не менее, сразу Estlink 2 на полную мощность функционировать не будет. В связи с проводимыми на подстанции Раума работами финский системный администратов Fingrid ограничивает мощность кабелей Финляндия-Эстония с максимальных 1000 мегаватт до 558 мегаватт. Ограничение будет действовать до 18:00 пятницы.

Для устранения неисправности пришлось заменить участок кабеля длиной около 300 метров резервным кабелем и подключить его к имеющейся кабельной линии. Строительство соединительной муфты для морского кабеля на платформе, построенной возле берега в море, было завершено в начале августа. К настоящему времени завершено и строительство муфты на самом берегу.

Хотя ремонтные работы завершены в объеме, позволяющем снова ввести кабель в эксплуатацию, интенсивная деятельность на ремонтной площадке продолжится и в последующие месяцы. До наступления зимы важно завершить все необходимые работы по засыпке и укреплению берега, а также грунтовые работы. Кроме этого, нужно ликвидировать временные сооружения, в том числе дороги, платформы, краны и осушенную морскую зону.

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