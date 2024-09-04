Telia сокращает в Эстонии 160 человек

Этот шаг вызван необходимостью держать под контролем растущую базу расходов и сохранить возможность инвестировать в критически важную инфраструктуру. По словам председателя правления Telia Eesti Хольгера Хальянда, организация на местах напрямую контактирует с местным клиентом и повседневной жизненной и рабочей средой. „Реорганизация позволит локализовать некоторые должности, которые до этого действовали на уровне концерна, чтобы они были ближе к местному рынку и более эффективны, сосредотачиваясь только на важном — удовлетворении наших клиентов“, — сказал Хальянд.

Он добавил, что в сегодняшних экономических условиях это изменение поможет держать расходы под контролем, чтобы обеспечить сильный инвестиционный потенциал в условиях ухудшения экономической ситуации.

Сегодня Telia Company, материнское предприятие Telia Eesti, объявила Стокгольмской фондовой бирже о том, что изменит операционную модель, сделав акцент на уровне отдельных стран, в связи с чем запланированы структурные изменения. По всему концерну это изменение приведет к потере в общей сложности почти 3000 рабочих мест. Например, в Швеции число сотрудников сократится на 1400, в Финляндии на 635, в Норвегии на 245 и в Литве на 400 человек.

В Эстонии предприятие в ближайшее время подаст сообщение о коллективном сокращении примерно 160 должностей, проинформирует об этом Кассу по безработице и профсоюз.

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