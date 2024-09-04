Экономист: эстонское правительство работает в интересах богатых

„Полтора года назад, когда пришла новая коалиция, сказала, что немного поднимет налоги и все будет хорошо. Что же получилось в итоге? Экономического роста не получилось, инфляция в Эстонии — одна из самых высоких в Европе. То есть никакого результата от этого не было. Сейчас правительство думает: „Попробуем еще раз“. Проблема в том, что экономика не растет, — рассказывает Индрек Нейвельт. — Богатые люди покупают все равно что-то в магазинах, и это для них это — маленькие деньги. А у той категории людей так называемого среднего достатка и ниже среднего каждый евро на счету. Поэтому у них нет так много, чтобы потратить. И как следствие — инфляция. Расходы растут. Если у богатых людей и богатых компаний брать больше налога, они это не чувствуют. Получается, что власть работает в пользу богатых. Все время так было. Те люди, у которых высокие доходы, пропорционально все равно платят меньше налогов“.