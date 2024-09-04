ГРАФИКИ | Производство промышленной продукции в июле снова сократилось

Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер объяснила, что в июле объем промышленной продукции сократился более чем в двух третьих отраслей обрабатывающей промышленности. „Среди наиболее весомых отраслей сокращение наблюдалось в деревообработке (7,1%), производстве электрооборудования (5,6%), а также компьютеров и электронного оборудования (19,8%). Несущественное сокращение пришлось также на производство изделий из металла (1,1%). Среди наиболее весомых отраслей промышленности рост наблюдался в производстве продуктов питания (13,5%), резиновых и пластмассовых изделий (4,4%), а также строительных материалов (1,8%)“, — уточнила Хелле Бундер.

В июле 2024 года на внешнем рынке было продано 64,9% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

По сравнению с июлем 2023 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности сократилась в текущих ценах на 6,8% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке сократилась на 7,5%, продажа продукции на экспорт — на 6,4%.

Согласно сезонно откорректированным данным, в июле объемы промышленного производства сократились по сравнению с июнем на 4,7%, в обрабатывающей промышленности — на 4,3%.

В сфере энергетики производство электроэнергии в июле количественно (MВт-ч) увеличилось на 41,5%, производство тепла — на 4,3%.

Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета продукции в постоянных ценах используется индекс цен производителей.

Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.

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