Рейтинги Norstat: поддержка Партии реформ достигла самого высокого уровня за год

Согласно последним данным, Isamaa поддерживают 27,6% избирателей, Партию реформ – 19,4%, а Социал-демократическую партию (СДП) – 17,2%.

Следом за ними идут Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) с 12,4% и Центристская партия с 11,7%. Наименьшую поддержку среди парламентских партий имеет Eesti 200, которую предпочитают 3,3% респондентов.

Партию „Зеленые Эстонии“, которая не представлена в парламенте, поддерживают 0,9% респондентов, а другие партии – 3,1%. Самая молодая партия – „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK) – в опросах Norstat не упоминается.

Указанные цифры, обнародованные 4 сентября, базируются на агрегированных результатах еженедельных опросов общественного мнения за последний месяц – в период с 5 августа по 1 сентября был опрошен 4001 гражданин Эстонии в возрасте от 18 лет.

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