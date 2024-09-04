Предприниматель: единственный способ спасти экономику - урезать социалку, в том числе пенсии

Сегодня, по словам Атонена, никто из политиков не сможет сказать, например, пенсионерам - давайте снизим пенсии на 10%. „Никто так не скажет. Они даже так не думают. Они думают, что надо что-то делать, потому что дальше будет только хуже“, - сказал Атонен в передаче „Интервью недели“ на ETV+

По мнению предпринимателя, дополнительный налог на зарплаты или налог на прибыль предприятий в краткосрочной перспективе, возможно, поможет дефицитному бюджету, но в долгосрочной перспективе это отпугнет инвесторов, а значит, не будет притока денег в страну.

Единственный выход из сложившейся ситуации Атонен видит в сокращении социальных расходов: например, пересмотр системы индексации пенсий, отказ от разовых прибавок к пенсии, уменьшении различных пособий. „Надо пересматривать всю социальную сферу. В других областях жизни государства просто нечего сокращать. К сожалению, за „добрые дела“ политиков приходится расплачиваться обычным людям“, - сказал Атонен.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .