Предприниматель: единственный способ спасти экономику - урезать социалку, в том числе пенсии(3)
По мнению предпринимателя и бывшего министра экономики Меэлиса Атонена, политикам пора признать, что они за последние 15 лет раздали избирателям столько обещаний, что на их выполнение давно уже нет денег, пишет RusERR.
Сегодня, по словам Атонена, никто из политиков не сможет сказать, например, пенсионерам - давайте снизим пенсии на 10%. „Никто так не скажет. Они даже так не думают. Они думают, что надо что-то делать, потому что дальше будет только хуже“, - сказал Атонен в передаче „Интервью недели“ на ETV+
По мнению предпринимателя, дополнительный налог на зарплаты или налог на прибыль предприятий в краткосрочной перспективе, возможно, поможет дефицитному бюджету, но в долгосрочной перспективе это отпугнет инвесторов, а значит, не будет притока денег в страну.
Единственный выход из сложившейся ситуации Атонен видит в сокращении социальных расходов: например, пересмотр системы индексации пенсий, отказ от разовых прибавок к пенсии, уменьшении различных пособий. „Надо пересматривать всю социальную сферу. В других областях жизни государства просто нечего сокращать. К сожалению, за „добрые дела“ политиков приходится расплачиваться обычным людям“, - сказал Атонен.
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