Поножовщина в волости Раэ. Полиция задержала 51-летнего мужчину
Сегодня вечером в волости Раэ 51-летний мужчина напал с ножом на другого мужчину. Полиция задержала нападавшего.
По словам руководителя патрульной службы полиции Сандера Лейнберга, сегодня около шести часов в полицию поступил вызов в Ярвекюлла (волость Раэ), что на одного мужчину напали с ножом.
„Полиция отреагировала на вызов большими силами и на месте задержала подозреваемого в преступлении 51-летнего мужчину“, - сказал Лейнберг. „Полицейские оказали пострадавшему первую помощь на месте до приезда скорой помощи, сейчас его уже доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает“.
Лейнберг добавил, что пока рано комментировать причины произошедшего. „Мы возбудили уголовное дело и сейчас работаем над тем, чтобы зафиксировать все важные детали на месте происшествия“, - сказал он.