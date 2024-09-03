Поножовщина в волости Раэ. Полиция задержала 51-летнего мужчину

По словам руководителя патрульной службы полиции Сандера Лейнберга, сегодня около шести часов в полицию поступил вызов в Ярвекюлла (волость Раэ), что на одного мужчину напали с ножом.

„Полиция отреагировала на вызов большими силами и на месте задержала подозреваемого в преступлении 51-летнего мужчину“, - сказал Лейнберг. „Полицейские оказали пострадавшему первую помощь на месте до приезда скорой помощи, сейчас его уже доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает“.

Лейнберг добавил, что пока рано комментировать причины произошедшего. „Мы возбудили уголовное дело и сейчас работаем над тем, чтобы зафиксировать все важные детали на месте происшествия“, - сказал он.