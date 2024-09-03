Новый председатель Партии реформ будет избран 8 сентября
В воскресенье, 8 сентября, в Таллинне пройдет съезд Партии реформ, на котором выберут нового председателя, передает rus.err.
Мероприятие начнется в 13:00 в концертном здании Эстонской академии музыки и театра.
На съезде выступят действующий председатель партии Кая Каллас, генеральный секретарь Тимо Суслов и руководитель парламентской фракции Ынне Пихлак. Затем будут утверждены результаты выборов нового председателя партии, после чего он произнесет речь.
Скорее всего, новым лидером партии станет премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
Летом стало известно, что Каллас, которая возглавляет Партию реформ с 2018 года, станет верховным представителем Евросоюза по иностранным делам.
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