Новый председатель Партии реформ будет избран 8 сентября

Мероприятие начнется в 13:00 в концертном здании Эстонской академии музыки и театра.

На съезде выступят действующий председатель партии Кая Каллас, генеральный секретарь Тимо Суслов и руководитель парламентской фракции Ынне Пихлак. Затем будут утверждены результаты выборов нового председателя партии, после чего он произнесет речь.

Скорее всего, новым лидером партии станет премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Летом стало известно, что Каллас, которая возглавляет Партию реформ с 2018 года, станет верховным представителем Евросоюза по иностранным делам.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.