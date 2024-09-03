Мэр Нарвы попросил возобновить ночную работу погранпункта. Канцлер: это политическое решение

Вчера Тоотс встретился с канцлером МВД Тармо Мийлитсем, и среди других тем было затронуто и письмо относительно возобновления работы погранперехода в ночное время. После встречи Тоотс заявил, что решение об открытии пограничного перехода в ночное время зависит от правительства, но, по его утверждениям, канцлер такой возможности на данный момент не видит.

По словам Тоотса, очереди на границе возникают утром из-за прибытия автобусов. По мнению мэра, сохранение ночного режима работы пограничного перехода помогло бы тем людям, которые приезжают на машине и не знают, что пограничный переход ночью закрыт. Он добавил, что многие пересекающие границу в Нарве приезжают из Финляндии или Латвии и Литвы.

„Самое главное, если бы мы могли регулировать время движения автобусов. Сейчас в течение часа и 40 минут одновременно приезжают пять автобусов, возникает большая толкучка, а потом она растворяется. Могут же автобусные операторы поступать по-другому, ведь раньше автобус приезжал на границу, там его проверяли, очереди не возникало, а теперь все выходят и одновременно появляются 200 человек“.

В ближайшее время планируется установить автомат с напитками для тех, кто стоит в очереди на границе.

Изменение пограничного режима – на усмотрение правительства

Канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс заявил, что принял к сведению обеспокоенность Тоотса. „Мы ежедневно следим за ситуацией и событиями на границе. Статистика показывает, что доля пересекающих границу Эстонии невелика - 12 процентов, и это вопрос для правительства Республики и политиков, разумно ли пересматривать свое решение при таком количестве“.

С 1 мая пересекать границу в Нарве можно только днем. Департамент полиции и погранохраны не рекомендует посещать Россию. Кроме того, в августе был восстановлен полный таможенный контроль на восточной границе, чтобы не допустить попадания в Россию подсанкционных товаров.

Полный таможенный контроль означает, что все люди, пересекающие границу пешком, а также их багаж тщательно проверяются. Даже при пересечении границы на автомобиле проверяют и машину, и вещи в ней. Пассажирам автобуса придется выйти из автобуса с багажом и пройти тот же таможенный досмотр, что и пешеходам. Таможня предупреждает, что проведение полного таможенного досмотра отнимает много времени и может сократить пропускную способность границы вдвое.