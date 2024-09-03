Городское собрание Кохтла-Ярве утвердило народный бюджет на 2025 год в размере 50 000 евро

Руководитель финансовой службы города Айвар Камал подтвердил, что увеличение партисипативного бюджета до 50 000 евро оправдано, поскольку на фоне всеобщего роста цен стоит также по мере возможностей увеличивать и объемы инвестиций, авторы которых – жители города. „В последние годы значительно подорожали товары и услуги, вследствие чего стоило пересмотреть и размер партисипативного бюджета. Учитывая то, что этот бюджет ранее использовался для возведения новых объектов, например, спортивной и игровой площадки, а также зоны для выгула собак, можно предположить, что в следующем году строительство новых объектов будет еще дороже“, – констатировал Камал.