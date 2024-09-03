Городское собрание Кохтла-Ярве утвердило народный бюджет на 2025 год в размере 50 000 евро
На августовском заседании городское собрание Кохтла-Ярве утвердило партисипативный (народный) бюджет на следующий год в размере 50 000 евро, что больше, чем на 2024 год. Предложения и идеи для использования этого бюджета можно представить до 20 сентября. Форма для предложений доступна на домашней странице города.
Согласно постановлению городского собрания, объектом партисипативного бюджета является находящийся на территории города Кохтла-Ярве инвестиционный объект, создаваемый на благо общества, излишне не обременяя городской бюджет.
Руководитель финансовой службы города Айвар Камал подтвердил, что увеличение партисипативного бюджета до 50 000 евро оправдано, поскольку на фоне всеобщего роста цен стоит также по мере возможностей увеличивать и объемы инвестиций, авторы которых – жители города. „В последние годы значительно подорожали товары и услуги, вследствие чего стоило пересмотреть и размер партисипативного бюджета. Учитывая то, что этот бюджет ранее использовался для возведения новых объектов, например, спортивной и игровой площадки, а также зоны для выгула собак, можно предположить, что в следующем году строительство новых объектов будет еще дороже“, – констатировал Камал.
Партисипативный бюджет – это часть городского бюджета, предназначенная для реализации идей жителей города. Применение этого бюджета способствует путем выбора лучших идей повышению гражданской активности и улучшению сотрудничества между жителями и властями города. Партисипативный бюджет можно использовать для финансирования нескольких идей или проектов – важно, чтобы общая сумма их финансирования оставалась в пределах утвержденного городским собранием бюджета.