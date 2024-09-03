Министр здоровья Рийна Сиккут: предел пособий по болезни в первую очередь затронет людей с самыми высокими доходами

Верхний предел пособия по временной нетрудоспособности будет связан со средней зарплатой в Эстонии в позапрошлом календарном году. Верхний предел не будет распространяться на часть пособия по болезни, выплачиваемую работодателем (4-8 дней). Как считает правительство, экономия необходима для того, чтобы лучше контролировать социальные расходы и не допустить ситуации, когда выплата социальных пособий окажется государству не по карману.

Как сказала министр здоровья Рийна Сиккут, правительство решило поступить именно так, поскольку предел родительского пособия уже применяется на этой основе. „Когда речь идет о социальных пособиях, нет смысла создавать разные базы расчета и усложнять ситуацию. Есть один предел, который одинаков для родительского пособия и пособия по нетрудоспособности, в 2026 году это 3 670 евро“, - сказала она, добавив, что это довольно высокий предел, и он затрагивает в основном самых высокооплачиваемых людей.