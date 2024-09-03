Новости Эстонии
03.09.2024, 18:15

Министр здоровья Рийна Сиккут: предел пособий по болезни в первую очередь затронет людей с самыми высокими доходами

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Министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия).
Министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия).
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня правительство приняло решение ввести с 2026 года верхний предел для пособий по временной нетрудоспособности. Как сказала министр здоровья Рийна Сиккут (СДП), это изменение затронет в основном людей с самыми высокими доходами.

Верхний предел пособия по временной нетрудоспособности будет связан со средней зарплатой в Эстонии в позапрошлом календарном году. Верхний предел не будет распространяться на часть пособия по болезни, выплачиваемую работодателем (4-8 дней). Как считает правительство, экономия необходима для того, чтобы лучше контролировать социальные расходы и не допустить ситуации, когда выплата социальных пособий окажется государству не по карману.

Как сказала министр здоровья Рийна Сиккут, правительство решило поступить именно так, поскольку предел родительского пособия уже применяется на этой основе. „Когда речь идет о социальных пособиях, нет смысла создавать разные базы расчета и усложнять ситуацию. Есть один предел, который одинаков для родительского пособия и пособия по нетрудоспособности, в 2026 году это 3 670 евро“, - сказала она, добавив, что это довольно высокий предел, и он затрагивает в основном самых высокооплачиваемых людей.

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