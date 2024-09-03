03.09.2024, 18:15
Министр здоровья Рийна Сиккут: предел пособий по болезни в первую очередь затронет людей с самыми высокими доходами(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня правительство приняло решение ввести с 2026 года верхний предел для пособий по временной нетрудоспособности. Как сказала министр здоровья Рийна Сиккут (СДП), это изменение затронет в основном людей с самыми высокими доходами.
Верхний предел пособия по временной нетрудоспособности будет связан со средней зарплатой в Эстонии в позапрошлом календарном году. Верхний предел не будет распространяться на часть пособия по болезни, выплачиваемую работодателем (4-8 дней). Как считает правительство, экономия необходима для того, чтобы лучше контролировать социальные расходы и не допустить ситуации, когда выплата социальных пособий окажется государству не по карману.
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