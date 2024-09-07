У россиян на нарвском погранпункте изъяли компоненты оружия, антенну Starlink и криптовалютные карты

Один из них, гражданин России с видом на жительство в Финляндии, был остановлен с двумя конвертами, в которых находились криптовалютные карты на имя другого человека. Поскольку их предоставление гражданам России запрещено, карты были изъяты.

Также был задержан другой гражданин России, направлявшийся в Россию. Он пытался провести в спортивной сумке различные компоненты огнестрельного оружия разных калибров, всего 161 штука. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

В другом случае у пассажира, ехавшего в Россию, нашли антенну Starlink – устройство для подключения к спутниковому интернету компании SpaceX, которое также может использоваться для управления беспилотниками. Этот человек ранее уже был задержан за попытку провоза магазинов для пистолетов Glock.

Больше о других нарушениях и попытках провоза запрещенных товаров через границу читайте по ССЫЛКЕ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .