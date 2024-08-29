Нелегальный трафик через границу: неожиданные товары, которые пытались провезти через погранпункт

Через восточную границу в основном пытаются провезти деньги (ввоз евро в наличной форме в Россию запрещен с 2022 года – прим. ред.), электронику, микрочипы, компьютеры, приборы ночного видения, прицелы, оружейные детали, военное снаряжение (одежду, обувь), дроны и другие товары.