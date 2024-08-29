На пограничном пункте в Нарве по состоянию на июль было выявлено 3 194 нарушения
На пограничном пункте в Нарве по состоянию на июль было выявлено 3 194 нарушения
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia
Новости Эстонии
29.08.2024, 07:00

Нелегальный трафик через границу: неожиданные товары, которые пытались провезти через погранпункт

 

Через границу с Россией люди по-прежнему пытаются провезти запрещенные товары. Среди них – дроны, компоненты оружия, антенны Starlink и даже винтажное вино. За полгода таможенники обнаружили 4714 нарушений. RusDelfi собрал самые любопытные случаи.

Через восточную границу в основном пытаются провезти деньги (ввоз евро в наличной форме в Россию запрещен с 2022 года – прим. ред.), электронику, микрочипы, компьютеры, приборы ночного видения, прицелы, оружейные детали, военное снаряжение (одежду, обувь), дроны и другие товары.

По словам специалиста по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Карин Ульвик, таможенники также выявили повторные нарушения, включая попытки вывоза товаров, запрещенных к гражданскому обороту, например, телескопических дубинок, на которые распространяются санкции.

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