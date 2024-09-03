Прокуратура предъявила обвинения по уголовному делу о найденном мертвым младенце

По словам старшего прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Элийзы Соммер, собранные в ходе уголовного расследования данные свидетельствуют о том, что 31-летняя женщина, зная о своей беременности, самостоятельно родила живого и доношенного мальчика.

„Согласно обвинению, 31-летняя женщина своими действиями после родов причинила смерть новорожденному, когда оторвала пуповину от плаценты и перекрыла доступ воздуха ребенку. Кроме того, согласно обвинению, женщина нанесла ребенку поверхностные кожные повреждения в области головы, на теле, ногах и руках“, — сообщила старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийза Соммер.

„Прокуратура обвиняет 31-летнюю женщину в осквернении трупа, которое, согласно обвинению, состоит в том, что женщина не похоронила умершего ребенка по общепринятым правилам, а отвезла обнаженное безжизненное тело в поле, где его в первой половине дня 5 февраля нашла собака одного из домохозяйств той же деревни“, - сказала работник прокуратуры, добавив, что полученные в ходе досудебного расследования доказательства указывают, что женщина никому не сообщила о смерти ребенка.

Досудебное расследование уголовного дела проводила Ляэнеская префектура Департамента полиции и погранохраны.

Как уже сообщалось, 5 февраля этого года собака принесла на двор хутора в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа тело новорожденного ребенка. Полиция развернула по всей стране масштабные поиски, чтобы найти мать ребенка. На основании образцов ДНК было установлено, что матерью ребенка является 30-летняя (на тот момент) гражданка Эстонии.

Благодаря международному сотрудничеству полиции удалось установить ее личность и местонахождение, и женщину задержала полиция Марокко. В середине июля она была экстрадирована в Эстонию.

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