03.09.2024, 18:45
ВИДЕО | Коалиционные партии намерены вызвать Юрченко на ковер, но Осиновский уверен в своем выборе: мы будем отстаивать этого кандидата(6)
Единство таллиннской коалиции подвергается испытанию на прочность. Причина в том, что Социал-демократическая партия предложила на пост старейшины Ласнамяэ бывшего члена Центристской партии Юлианну Юрченко (ныне социал-демократа), чьи политические высказывания в прошлом не совпадают со взглядами нынешней правящей коалиции. Наибольшее беспокойство у коалиции вызывает то обстоятельство, что еще недавно она выступала против реформы образования, предусматривающей переход на эстонский язык обучения.
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