Новости Эстонии
03.09.2024, 18:45

ВИДЕО | Коалиционные партии намерены вызвать Юрченко на ковер, но Осиновский уверен в своем выборе: мы будем отстаивать этого кандидата

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Isamaa, Партия реформ и Eesti 200 настаивают на том, чтобы социал-демократы предоставили дополнительные разъяснения насчет кандидатуры Юлианны Юрченко. Мэр Таллинна Евгений Осиновский непоколебим и продолжает отстаивать кандидата, предложенного на пост старейшины Ласнамяэ.

Единство таллиннской коалиции подвергается испытанию на прочность. Причина в том, что Социал-демократическая партия предложила на пост старейшины Ласнамяэ бывшего члена Центристской партии Юлианну Юрченко (ныне социал-демократа), чьи политические высказывания в прошлом не совпадают со взглядами нынешней правящей коалиции. Наибольшее беспокойство у коалиции вызывает то обстоятельство, что еще недавно она выступала против реформы образования, предусматривающей переход на эстонский язык обучения.

Все правящие в столице партии - Isamaa, Партия реформ и Eesti 200 - не скрывают своего намерения устроить Юрченко, так сказать, дополнительную проверку лояльности, а затем обсудить вопрос с руководящей верхушкой Социал-демократической партии. Завтра в 15 часов партия Isamaa встретится с Юрченко и Осиновским, в 18 часов такую же встречу проведет Партия реформ.

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