ВИДЕО | Коалиционные партии намерены вызвать Юрченко на ковер, но Осиновский уверен в своем выборе: мы будем отстаивать этого кандидата

Единство таллиннской коалиции подвергается испытанию на прочность. Причина в том, что Социал-демократическая партия предложила на пост старейшины Ласнамяэ бывшего члена Центристской партии Юлианну Юрченко (ныне социал-демократа), чьи политические высказывания в прошлом не совпадают со взглядами нынешней правящей коалиции. Наибольшее беспокойство у коалиции вызывает то обстоятельство, что еще недавно она выступала против реформы образования, предусматривающей переход на эстонский язык обучения.