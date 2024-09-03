ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь представили жалобу в административный суд(4)
Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) и Успенский ставропигиальный женский монастырь (Пюхтицкий монастырь) подали отдельные жалобы в Административный суд Таллинна с целью устранения противоправных последствий, вызванных заявлением Рийгикогу от 6.05.2024 года „Об объявлении Московского Патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации“, и исключения Церкви и монастыря из списка сторонников военной агрессии.
Обращения в административный суд обусловлены несогласием с заявлением Рийгикогу в части, где ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь поставлены в один ряд со сторонниками военной агрессии Российской Федерации. Согласно обращению, Рийгикогу явно переусердствовал с таким заявлением, поскольку Русская православная церковь представляет собой многомиллионное и многонациональное сообщество духовенства и мирян, в каноническую структуру которой входят также независимые Церкви и монастыри, в том числе ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь.
В своих взглядах и заявлениях заявители выразили четкую позицию против войны в Украине. Церковь и монастырь воздерживаются от привязки к светской жизни и политике и не ведут враждебной пропаганды, что было признано и при зачитывании заявления Рийгикогу. Антигосударственные взгляды и действия не находят одобрения и поддержки и в ежедневных религиозных службах.
В ситуации, когда Рийгикогу перед тем, как сделать заявление, не заслушал представителей Церкви и монастыря, право заявителей быть выслушанными, по их мнению, было нарушено с неоправданной поспешностью и ущемляющим права обращением. Для страны, уважающей правовую и религиозную свободу, нельзя считать допустимой ситуацию, когда из-за избирательного рассмотрения обстоятельств разработка и принятие заявления привели к нарушению прав заявителей.
„В этом исключительном, но чрезвычайно важном споре мы не стремимся к переоценке возникшей геополитической ситуации. Считаем необходимым обратиться к правосудию для оценки угрозы и ущерба репутации, а также доброму имени мирных религиозных организаций, зарегистрированных в нашей стране и действующих по законам нашей страны. В конечном счете наша цель должна совпадать с целью и обязанностью государства – отражать недопустимое и безответственное вмешательство в осуществление свободы вероисповедания. Мы ждем от Рийгикогу полной ответственности в отношении принимаемых в отношении личностей заявлений, анализа последствий, четкой и продуманной коммуникации, избегая уничижительного тона и враждебных выражений. Заявители не могут согласиться с окончательным выводом заявления Рийгикогу, согласно которому они, по независящим от них обстоятельствам, оказываются в роли сторонников военной агрессии и вынуждены терпеть сопутствующие ложной трактовке меры давления“, – пояснили договорные представители заявителей, присяжные адвокаты Артур Князев и Стевен-Христо Эвестус из адвокатского бюро Sirel & Partnerid.
6.05.2024 Рийгикогу признал Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации. В своем заявлении Рийгикогу подчеркнул, что объявление Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию РФ, касается Московского патриархата как института и органа управления, а не людей, соблюдающих православные традиции. Однако Рийгикогу уточнил, что согласно уставу Русской православной церкви в Московский патриархат, или Русскую православную церковь, входят также независимые Церкви и монастыри, поэтому, к сожалению, ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь напрямую попадают под действие заявления Рийгикогу.
Эстонская Республика через Министерство внутренних дел ведет двусторонние переговоры как с ЭПЦ МП, так и с Пюхтицким монастырем, чтобы они уменьшили влияние Московского патриархата и/или разорвали с ним связи.
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