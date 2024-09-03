ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь представили жалобу в административный суд

Обращения в административный суд обусловлены несогласием с заявлением Рийгикогу в части, где ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь поставлены в один ряд со сторонниками военной агрессии Российской Федерации. Согласно обращению, Рийгикогу явно переусердствовал с таким заявлением, поскольку Русская православная церковь представляет собой многомиллионное и многонациональное сообщество духовенства и мирян, в каноническую структуру которой входят также независимые Церкви и монастыри, в том числе ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь.

В своих взглядах и заявлениях заявители выразили четкую позицию против войны в Украине. Церковь и монастырь воздерживаются от привязки к светской жизни и политике и не ведут враждебной пропаганды, что было признано и при зачитывании заявления Рийгикогу. Антигосударственные взгляды и действия не находят одобрения и поддержки и в ежедневных религиозных службах.

В ситуации, когда Рийгикогу перед тем, как сделать заявление, не заслушал представителей Церкви и монастыря, право заявителей быть выслушанными, по их мнению, было нарушено с неоправданной поспешностью и ущемляющим права обращением. Для страны, уважающей правовую и религиозную свободу, нельзя считать допустимой ситуацию, когда из-за избирательного рассмотрения обстоятельств разработка и принятие заявления привели к нарушению прав заявителей.