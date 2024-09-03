Коронавирус наступает: за неделю заболеваемость среди пожилых людей удвоилась. Ожидается вспышка в связи с началом учебного года

Главный специалист Центра гриппа Ольга Садикова сообщила газете Maaleht, что на минувшей неделе заболело 1167 человек, это на 23,5 процентов больше, чем неделей ранее. Средний показатель заболеваемости в Эстонии на 100 000 жителей составил 85,4.

„Заболеваемость выросла почти во всех возрастных группах. В последнюю неделю рост заболеваемости замечен в более старших возрастных группах“, - отметила Садикова. Наибольший рост заболеваемостью коронавирусом наблюдался в возрастной группе 80-84 года — там на прошлой неделе число заболевших удвоилось по сравнению с позапрошлой. Как сообщила Садикова, существенный рост заболеваемости (более чем на 40%) также отмечен ву возрастных группах 30-34, 45-49, 50-54 и 60-64 года.

Так как увеличилось распространение вируса среди пожилых людей, выросло число госпитализированных, но оно на сегодняшний день удерживается на низком уровне. По словам Садиковой, на минувшей неделе с коронавирусом на больничное лечение поступило восемь пациентов (на предшествующей неделе — 3), средний возраст которых составил 88 лет.

Департамент здоровья продолжает следить за двумя очагами COVID-19 в учреждениях по уходу в Южном регионе, где в общей сложности заболели 22 человека, из них 8 — на прошлой неделе.

Департамент здоровья сообщает: как и в остальной Европе, в Эстонии с начала 2024 года доминирует вариант коронавируса BA.2.86 („Пирола“) и его подштаммы, конкретно – JN1 и KP.3.

„Подштаммы этого варианта быстро распространяются, однако пока не обнаружено связи с более тяжелым течением заболевания или значительным снижением эффективности вакцин“, - сказала Садикова.

Департамент здоровья, по ее словам, прогнозирует увеличение с сентября числа случаев заболевания как COVID-19, так и другими острыми респираторными вирусами, что обычно связано с началом учебного года. „Поскольку существует множество относительно легких и бессимптомных форм COVID-19, вирус, скорее всего, будет распространяться скрытно и волнами, - говорит она.