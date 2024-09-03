Новости Эстонии
03.09.2024, 21:10

Коронавирус наступает: за неделю заболеваемость среди пожилых людей удвоилась. Ожидается вспышка в связи с началом учебного года

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Положительный тест на коронавирус
Положительный тест на коронавирус
ФОТО: ESTER VAITMAA

С начала июля в Эстонии растет заболеваемость Covid-19. За последнюю неделю число случаев заражения коронавирусом увеличилось почти на четверть, особенно сильный рост был в возрастной группе 80+.

Главный специалист Центра гриппа Ольга Садикова сообщила газете Maaleht, что на минувшей неделе заболело 1167 человек, это на 23,5 процентов больше, чем неделей ранее. Средний показатель заболеваемости в Эстонии на 100 000 жителей составил 85,4.

„Заболеваемость выросла почти во всех возрастных группах. В последнюю неделю рост заболеваемости замечен в более старших возрастных группах“, - отметила Садикова. Наибольший рост заболеваемостью коронавирусом наблюдался в возрастной группе 80-84 года — там на прошлой неделе число заболевших удвоилось по сравнению с позапрошлой. Как сообщила Садикова, существенный рост заболеваемости (более чем на 40%) также отмечен ву возрастных группах 30-34, 45-49, 50-54 и 60-64 года.

Так как увеличилось распространение вируса среди пожилых людей, выросло число госпитализированных, но оно на сегодняшний день удерживается на низком уровне. По словам Садиковой, на минувшей неделе с коронавирусом на больничное лечение поступило восемь пациентов (на предшествующей неделе — 3), средний возраст которых составил 88 лет.

Департамент здоровья продолжает следить за двумя очагами COVID-19 в учреждениях по уходу в Южном регионе, где в общей сложности заболели 22 человека, из них 8 — на прошлой неделе.

Департамент здоровья сообщает: как и в остальной Европе, в Эстонии с начала 2024 года доминирует вариант коронавируса BA.2.86 („Пирола“) и его подштаммы, конкретно – JN1 и KP.3.

„Подштаммы этого варианта быстро распространяются, однако пока не обнаружено связи с более тяжелым течением заболевания или значительным снижением эффективности вакцин“, - сказала Садикова.

Департамент здоровья, по ее словам, прогнозирует увеличение с сентября числа случаев заболевания как COVID-19, так и другими острыми респираторными вирусами, что обычно связано с началом учебного года. „Поскольку существует множество относительно легких и бессимптомных форм COVID-19, вирус, скорее всего, будет распространяться скрытно и волнами, - говорит она.

Если коронавирус уже доставляет немало неприятностей, начало сезона гриппа пока не наблюдается. „Зарегистрировано несколько единичных случаев, но роста заболеваемости еще нет“, - говорит Садикова.

Рекомендации Департамента здоровья по предотвращению заболевания, а также для тех, кто заболел или подозревает, что заболел COVID-19 можно найти здесь.

Информацию о симптомах коронавируса и общие рекомендации по вакцинации можно найти здесь.

Кого вакцинируют бесплатно против COVID-19? Где?

Отвечает специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Ирина Филиппова

Рекомендации по вакцинкации против COVID-19 в осенне-зимний перирод 2024/2025:

Сосредоточиться на вакцинации против COVID-19 детей и взрослых из следующих целевых групп при условии, что с момента последней вакцинации или перенесенного заболевания прошло не менее 6 месяцев, либо если человек до сих пор не был вакцинирован или не переболел:

  • Люди в возрасте 60 лет и старше;

  • Получатели круглосуточной общей социальной помощи;

  • Получатели круглосуточных специализированных социальных услуг;

  • Беременные женщины;

  • Люди, у которых по состоянию здоровья существует повышенный риск тяжёло заболеть.

Вакцинация не требуется для детей, не входящих в группы риска, и для взрослых в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцинация против COVID-19 обеспечивается для лиц, не входящим в целевую группу, если это обосновано с точки зрения рисков для здоровья, исходя из оценки медицинского работника. Иммунизация против COVID-19 также обеспечивается для персонала, работающего в учреждениях, оказывающих медицинские услуги и круглосуточные услуги по уходу.

Вакцинация для людей, входящих в группы риска, проводится бесплатно.

Вакцинация групп риска проводится в первую очередь в центрах семейных врачей, а также в кабинетах по вакцинации больниц и частных клиник. Тем не менее, для некоторых людей из группы риска вакцинацию будет правильным проводить в больничных условиях.

Для вакцинации используется соответствующая возрасту вакцина Comirnaty JN.1 следующим образом:

  • Вакцинировать одной дозой лиц старше 5 лет, относящихся к группе риска, независимо от того, были ли они ранее вакцинированы, перенесли ли COVID-19 или нет.

  • Ранее не вакцинированным против COVID-19 или не переболевшим COVID-19 детям в возрасте от 6 месяцев до 4 лет из группы риска необходимо ввести три дозы вакцины, предназначенной для соответствующей возрастной группы, исходя из интервалов, указанных в характеристике препарата.

  • Ранее вакцинированных против COVID-19 или переболевших COVID-19 детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет, относящихся к группе риска, следует вакцинировать одной дозой вакцины через 6 месяцев после последней дозы или после того, как ребенок переболел COVID-19.

  • Вакцину против COVID-19 можно вводить одновременно с вакциной против гриппа или с любым интервалом между ними.

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